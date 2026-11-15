O São Paulo foi ao mercado na janela do meio do ano com a intenção de ampliar as alternativas de Dorival Júnior para a sequência da temporada. Seis jogadores chegaram ao clube: Iago, Aurélio Buta, Pedro Lima, Domingos Duarte, Newton e Victor Sá. Meses depois, o aproveitamento do grupo apresenta cenários distintos, entre atletas que conquistaram espaço, contratações interrompidas por lesões e jogadores que ainda buscam uma sequência nestes últimos quatro jogos do Brasileirão.

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Entre os reforços, Iago e Pedro Lima conseguiram se firmar na equipe e ganharam espaço nas laterais. Domingos Duarte também teve uma resposta rápida, mas sofreu uma grave lesão no joelho direito depois de nove partidas e não atua mais em 2026. Aurélio Buta, por sua vez, disputou apenas três jogos antes de precisar passar por cirurgia no joelho.

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Newton e Victor Sá tiveram trajetórias diferentes. O volante, contratado para fortalecer o meio-campo, passou a ser utilizado também como zagueiro diante das necessidades defensivas do elenco. Já o atacante ainda não conseguiu transformar as oportunidades recebidas em uma sequência maior de partidas.

Iago e Pedro Lima conquistam espaço

Os dois laterais foram os reforços que conseguiram se estabelecer mais rapidamente na equipe. Iago assumiu a lateral esquerda e ganhou a disputa por posição com Wendell e Enzo Díaz. O jogador soma 15 partidas, um gol e duas assistências.

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Na direita, Pedro Lima também ganhou espaço após a chegada por empréstimo do Wolverhampton, da Inglaterra. O jovem passou a receber oportunidades e assumiu a titularidade, deixando Lucas Ramon em segundo plano. O vínculo do jogador com o Tricolor vai até junho de 2027.

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O lateral-esquerdo do Sao Paulo, Iago, em jogada individual na partida entre Sao Paulo x Boca Juniors, pelas quartas de final da Sul-Americana.(Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

Domingos Duarte e Buta têm sequência interrompida

A contratação de Domingos Duarte apresentou resultado imediato. O zagueiro português chegou no fim de julho, conquistou a titularidade e passou a ser uma das principais opções defensivas do treinador. A trajetória, porém, foi interrompida em setembro, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O defensor passou por cirurgia e tem retorno previsto para 2027.

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A situação de Aurélio Buta também foi marcada por problemas físicos. O lateral-direito participou de somente três partidas antes de apresentar dores no joelho direito e precisar de um procedimento cirúrgico. Com isso, teve poucas oportunidades para mostrar seu futebol desde a chegada ao time do Morumbis.

Newton muda de função e ganha alternativa na defesa

Contratado para reforçar o meio-campo, Newton passou a desempenhar uma função diferente no São Paulo. Com as baixas na zaga, Dorival Júnior começou a utilizar o volante como zagueiro, aproveitando suas características para recompor a linha de defesa.

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A mudança ampliou as possibilidades do treinador em um momento de poucas alternativas para o setor. Newton, que busca maior sequência entre os titulares, tornou-se uma opção para mais de uma posição. O jogador, no entanto, está suspenso e não poderá enfrentar o Fluminense, na quinta-feira (19).

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Victor Sá ainda busca espaço

Entre os seis contratados, Victor Sá é um dos que menos conseguiram participar da rotina da equipe. O atacante chegou no início de julho, com contrato até dezembro de 2029, mas ainda não se firmou entre as opções mais utilizadas por Dorival.

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O jogador também enfrentou problemas físicos durante a passagem pelo Tricolor. Até o momento, disputou 11 partidas, sendo duas como titular, e contribuiu com uma assistência.