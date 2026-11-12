O São Paulo está livre do transfer ban imposto pela Fifa. Nesta quinta-feira (12), a entidade retirou o Tricolor da lista de clubes impedidos de registrar novos jogadores após o pagamento de uma dívida de aproximadamente R$ 1,5 milhão com um dos empresários do meia Giuliano Galoppo.

A diretoria são-paulina quitou o débito na semana passada e aguardava a atualização do sistema da Fifa. Além da restrição no mercado de transferências, o clube corria o risco de perder seis pontos no Campeonato Brasileiro caso não regularizasse a situação até o fim de novembro.

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O pagamento foi viabilizado após o São Paulo receber R$ 50 milhões da Ticketmaster. Parte do valor também foi destinada à regularização de pendências financeiras com o elenco.

Esta foi a segunda vez que o Tricolor sofreu um transfer ban em 2026. Em agosto, o clube recebeu a punição por uma dívida com a Lazio, da Itália, relacionada à contratação do volante Marcos Antonio. Na ocasião, a diretoria também quitou o débito.

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A passagem de Galoppo pelo São Paulo

Contratado junto ao Banfield, da Argentina, em julho de 2022, Galoppo custou cerca de 6 milhões de dólares aos cofres são-paulinos, incluindo taxas e comissões. O argentino disputou 60 partidas, marcou dez gols e conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024.

O meia foi emprestado ao River Plate no início de 2025 e negociado em definitivo ao fim daquela temporada, em uma operação que envolveu as permanências de Enzo Díaz e Gonzalo Tapia no Morumbis. Atualmente, Galoppo defende o Atlanta United, dos Estados Unidos.

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