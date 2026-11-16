Com a temporada na reta final, o São Paulo tem cinco jogadores do elenco principal com futuro indefinido para 2027. Lucas Moura, Cauly, Rafael Toloi, Iago e Artur têm contratos que se encerram em 31 de dezembro e vivem situações diferentes no clube.

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Restam quatro partidas para o Tricolor terminar sua participação no Campeonato Brasileiro. Enquanto alguns atletas ainda podem aproveitar a reta final para ganhar espaço e reforçar seus argumentos por uma permanência, outros casos dependem principalmente de decisões administrativas e negociações com os clubes detentores de seus direitos econômicos.

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A definição sobre o elenco também ficará nas mãos da próxima gestão. O São Paulo terá eleição presidencial em dezembro, e a nova diretoria precisará encaminhar o planejamento para a próxima temporada.

Lucas Moura aguarda definição da próxima gestão

Um dos casos de maior repercussão é o de Lucas Moura. O atacante ainda não foi procurado pelo São Paulo para discutir de forma oficial uma possível renovação. Neste momento, não há negociação em andamento.

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A tendência é que o assunto fique para depois da eleição presidencial, quando o novo mandatário assumir o clube. Recuperado de uma grave lesão no tendão de Aquiles, Lucas voltou aos gramados antes do prazo inicialmente previsto e tenta recuperar o ritmo de jogo nesta reta final.

O camisa 7 tem uma história importante no Tricolor, mas sua continuidade dependerá de uma avaliação da próxima gestão, que terá de considerar o planejamento esportivo e as condições financeiras do clube.

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Cauly não atingiu metas para compra obrigatória

Emprestado pelo Bahia até o fim de dezembro, Cauly não alcançou a meta que obrigaria o São Paulo a comprar 50% de seus direitos econômicos por 2 milhões de euros. O acordo previa que o meia disputasse pelo menos 45 minutos em 25 partidas, marca que já não pode mais ser atingida.

O jogador soma 24 jogos e um gol pelo Tricolor, mas perdeu espaço desde a chegada da comissão técnica de Dorival Júnior e poucas vezes é relacionado para as partidas.

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Toloi tem permanência improvável

Rafael Toloi também tem contrato até 31 de dezembro. O zagueiro teve pouco espaço ao longo da temporada, e a tendência é que não permaneça no elenco para 2027.

A situação do defensor é uma das que devem ser encaminhadas pela próxima diretoria, dentro da reformulação prevista para o grupo. Sem uma definição sobre a renovação, os últimos compromissos do ano podem representar suas últimas oportunidades com a camisa tricolor, já que o jogador deve ser utilizado nos últimos compromissos em razão da lesão de Sabino.

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Iago depende de negociação com o Bahia

Diferentemente de Cauly, Iago tem sido utilizado com frequência e ganhou espaço na equipe. O lateral-esquerdo também está emprestado pelo Bahia até o fim de 2026, mas o São Paulo já busca uma forma de estender o vínculo para a próxima temporada. A permanência do lateral depende de um acordo entre as diretorias.

Artur tem opção de compra de 6 milhões de euros

Artur é outro jogador emprestado que pode deixar o São Paulo ao fim da temporada. Para contratá-lo em definitivo, o clube teria de desembolsar 6 milhões de euros, aproximadamente R$ 36 milhões, por 60% dos direitos econômicos do atacante.

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O valor é o principal entrave para a permanência. O jogador já manifestou o desejo de continuar no Tricolor, mas a decisão dependerá da capacidade financeira do clube e de uma possível negociação com o Botafogo, dono de seus direitos.