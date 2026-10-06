São Paulo pode perder pontos no Campeonato Brasileiro

O São Paulo corre risco de perder pontos no Campeonato Brasileiro. Na última sexta-feira, o Tricolor levou um novo transfer ban, agora referente a uma dívida com os agentes de Giuliano Galoppo. O valor gira em torno dos US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão).

Mesmo com a janela fechada, a punição pode prejudicar o time no Brasileirão. O São Paulo lida com uma decisão que prevê dedução de seis pontos caso o débito não seja quitado em 60 dias, prazo que termina em 2 de dezembro. A dívida não gera esta perda imediata, mas liga um alerta para o clube.

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Isso porque no Código Disciplinar da Fifa existem cláusulas que afetam os times em caso de "reincidência". Em caso de punições mais severas, times podem ficar até três janelas sem poder registrar jogadores. No caso do São Paulo, a reincidência seria um argumento. Nesta temporada, já é o segundo transfer ban sofrido. O primeiro aconteceu há poucos meses, referente a uma dívida com a Lazio pela contratação de Marcos Antônio. Na época, a punição atrasou o registro dos últimos reforços.

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Galoppo pelo São Paulo (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Como o São Paulo planeja lidar com o novo transfer ban?

O São Paulo espera quitar o pagamento em breve, antes deste prazo dos 60 dias. A ideia seria utilizar a antecipação de valores prevista no contrato com a Ticketmaster, fechado na última semana. No momento do transfer ban, o Tricolor ainda não tinha a receita em mãos para pagar os valores referentes.

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O Tricolor atravessa um momento financeiro delicado. Nos últimos meses, chegou a atrasar pagamentos de alguns valores aos atletas do elenco atual, como direitos de imagem.

São Paulo tem histórico de transfer ban desde o ano passado

Até 2025, o São Paulo não havia sofrido nenhum transfer ban na sua história. O primeiro caso aconteceu em agosto do ano passado, por dívida de US$ 300 mil com o Cerro Porteño pela contratação de Damián Bobadilla. Em dezembro do mesmo ano, o clube foi punido de novo, dessa vez por divergência de comissão com o ex-representante de Jonathan Calleri, débito de US$ 1,2 milhão que também acabou resolvido.

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Em 2026, a sequência continuou. Em 21 de julho, a Fifa barrou novos registros por causa do atraso no pagamento de 1,05 milhão de euros à Lazio pela contratação de Marcos Antônio, pendência quitada em agosto. E, em 2 de outubro, veio a punição mais recente, por dívida com os agentes de Giuliano Galoppo.