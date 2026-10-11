São Paulo perde titular para partida contra o Vasco

O São Paulo terá uma baixa importante no duelo contra o Vasco, marcado para o próximo sábado (17), no Morumbis, pela 31ª rodada do Brasileirão. Isso porque o meio-campista Djhordney recebeu o terceiro cartão amarelo durante o confronto com o Vitória, neste sábado (10), e terá de cumprir suspensão automática.

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O jogador foi advertido aos 43 minutos do primeiro tempo pelo árbitro Bráulio da Silva Machado. Ele cometeu falta em cima de Lucas Silva e cumprirá suspensão pela primeira vez. Antes, Djhordney havia sido advertido na quarta e 26ª rodadas, nas partidas contra Coritiba e Atlético-MG, respectivamente.

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O técnico Dorival Jr. já tem outros cinco desfalques por lesão. Contra o Vitória, foram ausências Danielzinho (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Nicolas (sutura no menisco do joelho esquerdo), Aurélio Buta (lesão no menisco do joelho direito), Domingos Duarte (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Luciano (dores no adutor direito).

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Por outro lado, a comissão técnica contou com três retornos importantes neste final de semana: Iago, Rafael e Lucas Moura. O trio foi utilizado nesta partida, e só o camisa 7 iniciou o duelo entre os reservas.

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Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress



