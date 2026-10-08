Dorival Júnior atravessa seu momento mais delicado desde que assumiu o comando do São Paulo em 2026. Com apenas 36,8% de aproveitamento em 19 partidas, o treinador tem o pior desempenho entre os técnicos que passaram pelo clube nesta temporada. Mesmo assim, a diretoria não trabalha com a possibilidade de uma troca neste momento, segundo o ge.

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Desde a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na última quarta-feira, no Mineirão, o futuro do treinador não foi colocado em discussão internamente. A tendência é que Dorival siga à frente da equipe nas próximas rodadas, enquanto o São Paulo tenta reagir na reta final do Campeonato Brasileiro.

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Em 19 jogos, o técnico soma cinco vitórias, seis empates e oito derrotas. Antes dele, Roger Machado deixou o clube com 49,01% de aproveitamento, enquanto Hernán Crespo foi desligado após alcançar 61,9%.

São Paulo vive reta final de pressão

Eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o São Paulo tem apenas o Campeonato Brasileiro pela frente. A equipe ocupa atualmente a 11ª posição, com cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

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Apesar da campanha abaixo do esperado, a diretoria ainda demonstra confiança no trabalho de Dorival. Após o revés diante do Cruzeiro, o treinador reconheceu que o time precisa encarar o momento de dificuldade e encontrar soluções para reagir.

— Tudo que for em prol do grupo e da instituição, podem ter certeza que estaremos sempre lutando para que as coisas aconteçam. Não coloco isso como um cargo ou um problema. O que temos é que assumir a condição real do que vivemos. Temos um entendimento de que nem tudo vem caminhando como todos desejam, mas que isso não pode ser uma muleta para justificar o que estamos vivendo.

Elenco Dorival Júnior, durante treinamento desta quinta-feira (2) - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

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Eleição pesa na decisão

Outro fator que contribui para a permanência de Dorival é o cenário político do São Paulo. O clube terá eleição presidencial no fim da temporada, o que torna uma mudança no comando técnico pouco conveniente neste momento.

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O vínculo do treinador também termina ao final de 2026. O contrato foi firmado até o encerramento da gestão de Harry Massis, o que significa que uma eventual demissão obrigaria o clube a buscar um novo profissional para trabalhar por apenas alguns meses.

Por isso, mesmo com os resultados recentes, a diretoria não considera a troca uma prioridade. A intenção é manter Dorival até o fim da temporada e deixar a definição sobre o futuro do comando técnico para o próximo ciclo.

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Vitória vira novo teste no Brasileirão

O São Paulo volta a campo no sábado, contra o Vitória, no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é considerado importante na luta para se afastar da parte de baixo da tabela.

O Vitória aparece na 12ª colocação, também com 36 pontos. Uma vitória tricolor faria o São Paulo abrir três pontos de vantagem sobre o adversário e, ao mesmo tempo, ganhar distância de um concorrente direto na disputa contra o rebaixamento.