São Paulo: obras no entorno do Morumbis atingem 70% e entram na fase final
Obras servirão para evitar enchentes e problemas com chuvas
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O Governo do Estado de São Paulo atualizou o andamento das obras no entorno do Morumbis, estádio do São Paulo. Iniciadas em 2023, as intervenções têm previsão de conclusão ainda em 2026 e já atingiram cerca de 70% de execução.
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O projeto é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e prevê a construção de um reservatório na região da Praça Roberto Gomes Pedrosa, onde fica o estádio do São Paulo. A estrutura tem como objetivo armazenar o volume excedente do Córrego Antonico e reduzir os recorrentes alagamentos na área.
Com investimento de aproximadamente R$ 145 milhões, o sistema terá capacidade para armazenar mais de 44 milhões de litros de água. O projeto inclui ainda 951 metros de canalização do córrego, 1.100 metros de galerias de drenagem e a requalificação da Praça Alfredo Gomes, nas proximidades do estádio.
Desde o início das intervenções, o entorno do Morumbis permanece cercado por tapumes, inclusive em dias de jogos. A expectativa, segundo o governo, é de que as obras sejam finalizadas ainda neste ano.
Confira a programação de treinos da semana do São Paulo:
- 26/3 (quinta-feira) - 10h
- 27/3 (sexta-feira) - 10h
- 28/3 (sábado) - 10h e 15h
- 29/3 (domingo) - 10h
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