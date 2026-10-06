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São Paulo acha alternativa para suprir espaço de patrocínio de bet no uniforme

Casa de apostas e o Tricolor encontraram uma alternativa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/10/2026 16:15
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vestiário do spfc
Nova marca estampará uniforme a partir desta quarta (Divulgação/São Paulo)

O São Paulo terá uma novidade no uniforme. No espaço que era ocupado pela Superbet, patrocinadora máster do Tricolor, a marca Superscore passará a estampar a camisa.

A Superscore é uma plataforma de estatísticas que pertence à Superbet e funciona como um braço da empresa. Apesar de fazer parte do mesmo grupo, a marca não tem relação com apostas. Com as atividades da casa de apostas suspensas desde esta terça-feira (6), a alternativa permite que o São Paulo mantenha a parceria sem fazer alusão ao segmento de bets.

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Desta forma, não será necessária a rescisão do contrato com a Superbet. Como a Superscore pertence à empresa, mas não atua com apostas, o acordo será mantido nos mesmos valores. O Lance! apurou que essa foi a alternativa encontrada para preservar o contrato neste momento. A partir do jogo desta quarta-feira (7), contra o Cruzeiro, a medida deve ser mantida.

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Viva Sorte não exibirá sua marca nas camisas do São Paulo (Gabriel Ambrós / São Paulo FC)
Espaço da Superbet dará espaço para a "Superscore" (Gabriel Ambrós / São Paulo FC)

Entenda como ficam os bastidores

Patrocinadora master do São Paulo, a Superbet pausou as operações seguindo a MP n.º 1.394/2026. As partes aguardavam uma eventual liminar do ministro Luiz Fux, relator das ações no STF, que poderia preservar os contratos até o fim do processo. No mais, não aconteceu. Porém, a reportagem ouviu que ainda existe um tom de esperança nos bastidores que outra liminar surja e as bets possam voltar a atuar em solo nacional. Enquanto isso não acontecesse, esta outra marca ocuparia este espaço, seguindo as mesmas cláusulas.

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O contrato do São Paulo com a Superbet foi assinado para durar até dezembro de 2030 (ano do centenário do clube). O total nominal base previsto girava em torno de R$ 678 milhões a R$ 680 milhões até 2030.

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