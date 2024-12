Mercado da Bola: São Paulo adia renovações, e atletas podem ficar livres

Apesar de ter um meio-campista na iminência de ficar livre para assinar um pré-contrato — e, assim, sair de graça no meio do ano — e outros três jogadores entrando no último ano de vínculo, o São Paulo está segurando as negociações com os atletas que já compõem o elenco e deve cuidar das renovações apenas depois das festas de fim de ano.

O caso mais urgente é o de Liziero. O contrato do jogador se encerra em junho de 2025, e por isso ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. Nesse caso, deixaria o São Paulo no meio do ano sem a necessidade de qualquer compensação financeira.

As negociações entre Liziero e o tricolor paulista começaram em outubro, mas a proposta de renovação apresentada pelo jogador não agradou à diretoria do São Paulo. Havia a expectativa de que uma contraproposta fosse feita, mas ela ainda não aconteceu.

Três jogadores do São Paulo têm mais um ano de contrato

O zagueiro argentino Alan Franco, o lateral Igor Vinícius e o goleiro Rafael têm contratos com o São Paulo até dezembro de 2025. Por ora, a situação dos três exige menos atenção, mas também vai demandar atenção dos dirigentes a partir de janeiro.

Caso nenhum deles renove, os três poderão sair de graça ao fim da próxima temporada.

A demora em renovar os contratos dos jogadores está ligada a um interesse dos dirigentes e da comissão técnica em, primeiro, buscar as peças que o técnico Luís Zubeldía considera fundamentais para montar o elenco para a próxima temporada.

O São Paulo se reapresenta em 8 de janeiro, e na sequência viaja para os Estados Unidos, onde fará sua pré-temporada.