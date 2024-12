Com uma virada histórica, o São Paulo derrotou o Palmeiras e ficou com o título da Copa do Brasil sub-20. A noite de segunda-feira (2), mais de 15 mil são-paulinos foram ao MorumBis ver a equipe levantar a taça e acompanharam de perto três jovens promessas da base se destacarem em campo. Em uma partida muito bem jogada por todo o elenco tricolor, um trio ofensivo se destacou e foi fundamental para o tetracampeonato do Tricolor.

Matheus Alves protagonizou uma bela arrancada que saiu da área de defesa do São Paulo ao ataque, que terminou com a bola sobrando com Lucas Ferreira e, na sequência, uma assistência para Ryan Francisco limpar o adversário e bater com classe para empatar o jogo em 2 x 2. A jogada do segundo gol tricolor passou pelos pés dos três nomes que mais chamam a atenção na base de cotia. Juntos, levaram o time à decisão do Paulistão sub-20 - que terminou com o vice para o Novorizontino - e conquistaram a Copa do Brasil.

Lucas Ferreira, atacante e joia da base do São Paulo. (Foto: CBF/Divulgação)

Em um ano de perspectivas mais controladas para contratações, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco surgem como nomes que podem passar a ser pensados e avaliados pela comissão técnica de Luis Zubeldía. A grande vantagem que joga ao lado dos jovens é que as posições e funções em campo são diferentes e, por muitas vezes, complementares, o que dá a chance dos garotos de Cotia evoluírem juntos no Tricolor.

Maior assistente do time, Matheus Alves usa a camisa 10 e se comporta em campo como uma meia mais clássico, tendo facilidade de avançar de uma área a outra, assim como fez na jogada do gol de empate contra o Palmeiras. Ao longo do jogo, arriscou chutes de fora da área, mais uma característica presente em suas jogadas. Neste ano, marcou oito gols e deu 14 assistências, se tornando peça valiosa para o meio-campo armado por Allan Barcellos.

Do lado direito, Lucas Ferreira é uma aposta nas jogadas de velocidade, um contra um para dribles na lateral e ainda demonstrou força e mira na hora de arriscar o chute. O camisa 11 foi quem marcou o terceiro gol tricolor, em jogada quase toda individual depois de arrancar do meio-campo, ganhar na disputa com o adversário e se colocar bem para bater rasteiro de esquerda e virar o placar da partida.

Ferreira seguiu as palavras do treinador, que repetiu ao longo da temporada e dentro do vestiário no intervalo do Choque-Rei na final da Copa do Brasil.

- É como ele sempre diz, nunca desistir, nunca parar, e jogar até o fim, mesmo que esteja perdendo - revelou o ponta após o apito final.

Ryan Francisco, atacante e artilheiro da base do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Esse foi o primeiro jogo de Lucas Ferreira no MorumBis e o atacante já deixou seu gol carimbado. Foi o 19º em 50 jogos na temporada, além de sete assistências, já contando com os números de ontem. É o terceiro melhor artilheiro do São Paulo no ano.

Em uma noite tão feliz quanto a do companheiro, Ryan Francisco dobrou sua comemoração de gols e terminou a temporada no lugar que merece: no topo. O camisa 9 de apenas 17 anos mostra no sub-20 um faro de gol impressionante. Balançou as redes duas vezes na final, mostrando bom posicionamento no ataque, e chegou a incríveis 38 gols marcados, além de 11 assistências anotadas.

O centroavante foi o principal responsável por colocar o São Paulo em um lugar de destaque na temporada do sub-20. Terminou como artilheiro da Copa do Brasil com oito gols marcados. O atacante teve seu contrato renovado com o clube até o fim de agosto de 2028 e tem uma multa avaliada em 60 milhões de euros, o que dá pouco mais de R$ 360 milhões.

Quem também teve contrato estendido até 2028 foi Ferreira. E se a multa de Ryan Francisco já era vista como um valor exorbitante, a do camisa 11 de Cotia é ainda maior: R$ 440 milhões. O atacante esteve na mira do Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Matheus Alves tem contrato até 2026 e o São Paulo já pretende também estender seu vínculo com o clube. O meia foi observado pela dupla espanhola Atlético de Madrid e Sevilla.

O meia Matheus Alves é um dos grandes destaques do sub-20 do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

No começo de 2025, o trio do São Paulo terá pelo sub-20 o compromisso da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torno de base do país e que não é conquistado pelo Tricolor desde 2019. O torneio vai do dia 2 a 25 de janeiro, data da final e do aniversário da cidade de São Paulo.

Porém, ao menso tempo, o elenco principal fará pré-temporada nos Estados Unidos, para a disputa de dois amistosos, e terá pela frente o Paulistão, que começará mais cedo, desde o fim da primeira semana de janeiro. O calendário apertado pode se tornar um trampolim para os jovens cheguem ao time principal comandado por Luis Zubeldía.