Sabino desabafa após classificação do São Paulo na Sul-Americana: 'Um alívio' Zagueiro marcou o terceiro gol do Tricolor na classificação contra o Bolívar na Sul-Americana

"Ânimo a mais para nós. E um alívio também". Essas foram as palavras de Sabino, autor do terceiro gol do São Paulo diante do Bolívar na noite desta terça-feira (18), no Morumbis, e que garantiu a classificação tricolor para as quartas de final da Sul-Americana.

Na zona mista após a partida, o zagueiro falou sobre voltar a marcar depois de se recuperar de lesão na posterior da coxa direita, principalmente em um momento de muita importância para o São Paulo, que vive uma fase complicada na temporada.

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- Muito feliz, voltei a marcar voltando de lesão, foram os primeiros 90 minutos que joguei. Como eu sempre falo, eu procuro minhas oportunidades e sempre que elas aparecem eu procuro estar pronto, voltando de lesão, a parte física... não é fácil. O bom é que tem zagueiro para dar conta do recado, não importa quem joga, todos estão prontos para ajudar o São Paulo da melhor maneira possível - desabafou o jogador.

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Agora, Sabino garante que até mesmo a força mental do elenco são-paulino tem uma virada de chave positiva para "entender que são capazes".

- Ânimo a mais para nós, um alívio também depois de tanto tempo sem vencer e conseguir a vitória. Para nós é importante para entender que somos capazes. O São Paulo só vai sair dessa situação se todos nós estivermos juntos. Parabenizar mais uma vez a torcida que compareceu, e essa vitória nos tira um peso muito grande - falou o jogador tricolor.

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Com a vaga na próxima fase do torneio continental, o São Paulo vai enfrentar o Boca Juniors, da Argentina, em datas ainda a serem definidas pela Conmebol.

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