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Dobradinha de clássicos no Morumbis pode ser marcada por recorde de público e título inédito; veja

Estádio receberá partida nesta sexta-feira (2) e sábado (3); expectativa é de mais de 60 mil torcedores somando os dois jogos

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
01/10/2026 16:16
Supervisionado porAndré Carbone,
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Morumbis durante partida do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
Morumbis durante partida do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O São Paulo terá um fim de semana movimentado com uma "dobradinha" de clássicos no Morumbis entre esta sexta-feira (2) e o sábado (3). De acordo com parcial divulgada pelo Tricolor, a expectativa é que mais de 60 mil torcedores estejam presentes, somando as duas partidas.

O primeiro compromisso acontece nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), contra o Santos, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão Masculino. Para o San-São, mais de 31 mil ingressos já foram comercializados.

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No sábado (3), às 16h30 (de Brasília), o Morumbis será palco da grande final do Brasileirão Feminino contra o Corinthians. As Soberanas venceram as Brabas por 2 a 1 no jogo de ida e chegam à partida decisiva a um empate ou vitória de um título inédito na história da competição.

Possível recorde de público no futebol feminino

O recorde de público no futebol feminino no Brasil deve ser alcançado na decisão de sábado contra o Corinthians. Até o momento, foram comercializadas mais de 32 mil entradas para o Majestoso.

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Para efeito de comparação, a partida com maior público no futebol feminino brasileiro em 2026 havia sido justamente o jogo de ida da final, que contou com mais de 21 mil torcedores. O recorde histórico do Brasileirão Feminino pertence à final de 2024, entre Corinthians e São Paulo, na Neo Química Arena, quando 44.136 torcedores compareceram ao estádio.

Preços e onde comprar os ingressos

Para o clássico contra o Santos, nesta sexta-feira (2), a opção mais acessível disponível é a Arquibancada Norte, com bilhetes a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Já o setor mais caro é a Cadeira Especial Oeste, custando R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia). Até o momento, a Arquibancada Sul é o único setor esgotado para o San-São.

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Já para a decisão do Brasileirão Feminino contra o Corinthians, neste sábado (3), os ingressos custam a partir de R$ 10 na Arquibancada Norte e chegam a R$ 40 na Cadeira Especial Oeste. Para a finalíssima, os setores Arquibancada Leste e Cadeiras Térreas Leste e Oeste já estão completamente esgotados.

As entradas para ambas as partidas podem ser adquiridas no site oficial do clube: spfcticket.net.

O MorumBis, casa do São Paulo.
O MorumBis, casa do São Paulo - (Foto: Vinícius Harfush / Lance!)
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