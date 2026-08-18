Chaveamento da Sul-Americana: veja adversário do São Paulo e caminho dos brasileiros
São Paulo enfrenta o Boca Juniors; veja possíveis adversário dos brasileiros
O São Paulo enfrentou e venceu o Bolívar-BOL por 3 a 1 nesta terça-feira (18), no Morumbi, pelo confronto de volta das oitavas de final na Sul-Americana. O jogo de ida, na altitude boliviana, terminou empatado em 1 a 1. Com o resultado agregado de 4 a 2, a equipe paulista avança para as quartas de final e vai enfrentar o Boca Juniors, que goleou o Deportivo Recoleta-PAR por 4 a 0 fora de casa e avançou com o placar agregado de 7 a 1. Saiba como fica o chaveamento da Sul-Americana após os confrontos abaixo.
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O Grêmio foi o único time brasileiro eliminado no mata-mata até o momento, caindo justamente contra o Bolívar. Já o Botafogo foi derrotado por 6 a 1 pelo Cienciano na primeira partida e dificilmente conseguirá reverter o resultado jogando em casa, nesta quinta-feira (19), às 21h30. Quem avançar pega o vencedor do confronto entre Tigre-ARG e Montevideo City Torque (URU).
O Vasco também enfrenta o Olimpia pelo jogo de volta das oitavas, mas fora de casa e precisando vencer para conseguir a classificação direta, já que ficou apenas no empate em 0 a 0 no primeiro confronto, em São Januário. Quem avançar nesse confronto enfrenta o vencedor de Santa Fé e River Plate, que se enfrentam nesta quarta-feira (19).
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Veja o chaveamento da Sul-Americana após os confrontos desta terça-feira (18)
Vale lembrar que os confrontos de ida das quartas de final da Sul-Americana serão disputados entre os dias 8 e 10 de setembro, enquanto os jogos de volta estão marcados para os dias 15 e 17 do mesmo mês.
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