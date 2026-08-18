Dê suas notas: avalie os jogadores do São Paulo na vitória contra o Bolívar Tricolor venceu o adversário por 3 a 1 pelas oitavas de final da Sul-Americana e garantiu a classificação

O São Paulo voltou a vencer e espantou a zica na Copa Sul-Americana. Diante do Bolívar na noite desta terça-feira (18), no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final, o time de Dorival Jr. fez 3 a 1 no adversário e garantiu a classificação para a próxima fase. Luciano, Calleri e Sabino marcaram os gols da vitória tricolor. Agora, o time paulista vai enfrentar o Boca Juniors, da Argentina, em datas ainda a serem definidas.

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Como foi São Paulo x Bolívar?

Se Luciano roubou a cena antes do jogo, acompanhando de perto a chegada do ônibus, roubou as arquibancadas. O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo. Danielzinho fez a ultrapassagem e recebeu de Iago antes de cruzar para Luciano, que apareceu no centro da área e finalizou de primeira com o pé esquerdo. No Morumbis, o nome do camisa 10 tomou conta. Depois do gol, o Bolívar tentou responder e chegou a criar perigo com Patito Rodríguez, mas Domingos Duarte apareceu bem para cortar. O Tricolor recuperou a posse e voltou a controlar. Conseguindo segurar, foi para o intervalo com um gol de vantagem no placar.

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Em um roteiro que vem se repetindo nos últimos jogos, o São Paulo novamente não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Patito Rodríguez fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Asprilla e avançou. Na sequência, o colombiano recebeu na entrada da área, teve espaço e soltou uma bomba no ângulo de Rafael para deixar tudo igual. O detalhe é que, no lance anterior, Luciano quase ampliou para o Tricolor ao acertar a trave, em uma oportunidade que poderia ter colocado o São Paulo novamente em vantagem.

Mas existiu uma esperança. Aos 20 minutos, o São Paulo teve um pênalti marcado a seu favor. Após cobrança de falta na área, Sabino desviou de cabeça e a bola bateu no braço aberto de Echeverría. O VAR recomendou a revisão do lance, e o árbitro confirmou a penalidade para o Tricolor. A responsabilidade ficou para Calleri, que mandou para o fundo da rede. E a torcida explodiu: "Toca no Calleri que é gol".

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Aos 30 minutos, o São Paulo ampliou mais ainda a vantagem. Agora, com Sabino. Artur cobrou escanteio fechado na primeira trave, Sabino se antecipou à marcação e desviou de cabeça. Com o resultado, a equipe garantiu sua vaga na próxima fase.