Conselho aprova, e São Paulo terá adiantamento milionário da Ticketmaster
Acordo prevê início da operação em 2027 e repasse antecipado de R$ 140 milhões
O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou, nesta quarta-feira (30), o contrato com a Ticketmaster para a gestão da bilheteria do Morumbis por cinco anos. A proposta recebeu 184 votos favoráveis e 44 contrários.
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A parceria terá início em 1º de janeiro de 2027, quando a empresa passará a ser responsável pela comercialização de ingressos dos jogos no Morumbis, substituindo a Total Acesso, atual operadora.
O acordo prevê ainda um adiantamento de R$ 140 milhões ao São Paulo. A diretoria pretende utilizar os recursos para quitar valores atrasados com o elenco. O valor da Ticketmaster deve cair nas contas do clube em até 45 dias.
A Ticketmaster pertence à Live Nation Entertainment, grupo que também controla a Live Nation, responsável pela produção e realização de grandes shows e eventos no Morumbis. Com a aprovação do contrato, o grupo norte-americano passará a atuar tanto na operação dos eventos musicais quanto na comercialização de ingressos das partidas do São Paulo.
A Ticketmaster é uma das maiores empresas do setor de bilheteria e gestão de ingressos do mundo, com atuação em shows, festivais, eventos esportivos, teatros e outras atrações.
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