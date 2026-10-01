Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo encerra preparação para clássico contra o Santos com desfalques e reforços

Dorival Júnior ajusta o time no CT da Barra Funda; Tricolor não terá Calleri no ataque, mas conta com o retorno de Bobadilla e Newton

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
01/10/2026 17:16
Atualizado há 1 hora
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
Elenco do São Paulo treinando durante esta quinta-feira (2)
Elenco do São Paulo treinando durante esta quinta-feira (2) - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo finalizou a preparação para o clássico contra o Santos, que acontece nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão. Após uma semana inteira de trabalhos, o técnico Dorival Júnior conta com retornos, mas também terá ausências importantes para o San-São.

O último dia de atividades no CT da Barra Funda começou no auditório, com a exibição de vídeos produzidos pela comissão técnica. Em seguida, os atletas foram ao gramado para o aquecimento antes de serem divididos em equipes para confrontos em espaço reduzido.

continua após a publicidade

Na sequência, Dorival Júnior comandou um treino tático com foco na estrutura ofensiva para encarar a defesa santista. O trabalho foi encerrado com um enfrentamento entre dois times e repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Elenco do São Paulo treinando durante esta quinta-feira (2)
Elenco do São Paulo treinando durante esta quinta-feira (2) - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Desfalques e retornos para o clássico

O principal desfalque no ataque de Dorival Júnior é o centroavante Calleri. O argentino cumpre suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional. Além dele, o meio-campista Djhordney, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, não foi liberado pela CBF e fica fora do clássico.

continua após a publicidade

No departamento médico, Domingos Duarte e Aurélio Buta também estão descartados. O zagueiro português sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito contra o Internacional e passará cerca de oito meses em recuperação após cirurgia. Já o lateral-direito angolano operou o menisco do joelho direito e deve desfalcar o time por dois meses.

A boa notícia no CT da Barra Funda é o retorno de Bobadilla. Recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o meio-campista treina sem limitações e fica à disposição para o San-São. O volante Newton também está recuperado de um trauma na coxa direita, realizando trabalhos específicos com a fisioterapia, ainda sem data de retorno.

continua após a publicidade

Em fase final de transição, o atacante Lucas participou de treinos parciais no gramado. Embora a projeção inicial de retorno fosse para 2027 devido à cirurgia no tendão de Aquiles, o camisa 7 tem superado etapas e projeta volta no dia 10 de outubro, contra o Vitória.

Dorival Júnior, durante treinamento desta quinta-feira (2)
Elenco Dorival Júnior, durante treinamento desta quinta-feira (2) - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Morumbis durante partida do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

São Paulo

Dobradinha de clássicos no Morumbis pode ser marcada por recorde de público e título inédito; veja

Há 2 horas
Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Santos

Onde Assistir

São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Há 4 horas
Camisa do São Paulo com a patrocinadora master SuperBet - (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

São Paulo

MP das Bets: São Paulo enfrentará o Santos ainda com o patrocínio da SuperBet; entenda

Há 6 horas
Torcida do São Paulo no Morumbi

São Paulo

Conselho aprova, e São Paulo terá adiantamento milionário da Ticketmaster

Há 1 dia
Seleção Brasileira Sub-20

Futebol Nacional

Geração 2030: Seleção Sub-20 reúne joias que já começam a despontar

Há 1 dia
Cimed pode ser a nova patrocinadora do São Paulo (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

São Paulo

Cimed aparece como possível novo patrocínio do São Paulo

Há 1 dia
Mais LANCE!
Dorival Júnior, técnico do São Paulo.

São Paulo perde titulares e acumula desfalques para clássico contra o Santos; veja provável time

Julio Casares está sendo investigado pelo MP (Foto: Bruno Santos/Folhapress)

Julio Casares processa o São Paulo e contesta acusações que levaram à sua expulsão

Volante Newton, que iniciou os trabalhos de forma gradativa com os companheiros

Newton vai a campo, avança em transição, e São Paulo treina de olho no Santos; saiba mais

Presidente do São Paulo, Harry Massis Júnior

São Paulo atrasa parcela de direitos de imagem e acumula quatro meses de pendências

Estádio do São Paulo, Morumbis

Conselho do São Paulo inicia votação de contrato envolvendo a Ticketmaster; entenda

Camila entre duas jogadoras do Corinthians disputando a bola

CBF detalha tabela das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Reunião na sede da Federação Paulista de Futebol para debater o impacto da proibição das bets no país

MP das bets: clubes paulistas definem estratégia para encontro com o governo

Enzo Díaz não usa mais as dependências do clube (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Rescisão de Enzo Díaz e Cédric vira impasse no São Paulo

Tricolor aguarda confirmação de implementação da nova medida (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

São Paulo adota cautela após MP que proíbe bets no Brasil

Dorival Júnior durante treinamento do São Paulo durante a Data Fifa.

São Paulo segue preparação para clássico contra o Santos; veja programação

Luciano e Breno Bidon disputam a bola durante a partida do primeiro turno do Brasileirão

CBF define data e horário do clássico entre São Paulo e Corinthians

Meio-campista Gustavo Scarpa.

Gustavo Scarpa detalha conversa com Dorival e Rafinha, e explica negociação com o São Paulo

Corinthians x São Paulo Feminino

Veja gols em Corinthians x São Paulo pela final do Brasileiro Feminino