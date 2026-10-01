O São Paulo finalizou a preparação para o clássico contra o Santos, que acontece nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão. Após uma semana inteira de trabalhos, o técnico Dorival Júnior conta com retornos, mas também terá ausências importantes para o San-São.

O último dia de atividades no CT da Barra Funda começou no auditório, com a exibição de vídeos produzidos pela comissão técnica. Em seguida, os atletas foram ao gramado para o aquecimento antes de serem divididos em equipes para confrontos em espaço reduzido.

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Na sequência, Dorival Júnior comandou um treino tático com foco na estrutura ofensiva para encarar a defesa santista. O trabalho foi encerrado com um enfrentamento entre dois times e repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Elenco do São Paulo treinando durante esta quinta-feira (2) - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Desfalques e retornos para o clássico

O principal desfalque no ataque de Dorival Júnior é o centroavante Calleri. O argentino cumpre suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional. Além dele, o meio-campista Djhordney, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, não foi liberado pela CBF e fica fora do clássico.

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No departamento médico, Domingos Duarte e Aurélio Buta também estão descartados. O zagueiro português sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito contra o Internacional e passará cerca de oito meses em recuperação após cirurgia. Já o lateral-direito angolano operou o menisco do joelho direito e deve desfalcar o time por dois meses.

A boa notícia no CT da Barra Funda é o retorno de Bobadilla. Recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o meio-campista treina sem limitações e fica à disposição para o San-São. O volante Newton também está recuperado de um trauma na coxa direita, realizando trabalhos específicos com a fisioterapia, ainda sem data de retorno.

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Em fase final de transição, o atacante Lucas participou de treinos parciais no gramado. Embora a projeção inicial de retorno fosse para 2027 devido à cirurgia no tendão de Aquiles, o camisa 7 tem superado etapas e projeta volta no dia 10 de outubro, contra o Vitória.