Mauro Cezar questiona euforia do São Paulo com chegada de Oscar: ‘Falta de autoestima’

O São Paulo anunciou a contratação do meia Oscar na última terça-feira (24), às vésperas do Natal. O "presente" animou os torcedores do clube, porém o jornalista Mauro Cezar Pereira, se posicionou com algumas ressalvas sobre a chegada do atleta e questionou a euforia da torcida.

continua após a publicidade

➡️ Onde assistir e horário da partida Paulistano x São Paulo pelo NBB

➡️ Barcelona está interessado em joia da base do São Paulo

Ao avaliar o investimento do clube paulista no meia, de 33 anos, durante a programação da Rádio Jovem Pan, Mauro destacou fator da idade e o tempo de contrato, de 3 anos, com uma incógnita. Ele comparou o cenário com o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, que teve uma renovação contratual, realizada no ano passado, nos mesmo moldes de Oscar.

- Uma coisa me chama muita atenção. O Oscar, fez 33 anos dia 9 de setembro. No ano passado, o Bruno Henrique, com a mesma idade, renovou com o Flamengo por mais três anos e foi uma polêmica danada. Teve muitos debates, que foram pertinentes na época, pela idade do atleta e o período de contrato… Porém, a história do Oscar no São Paulo é muito diferente da do Bruno Henrique. - iniciou o comunicador, antes de completar e relembrar a saída polêmica do atleta do clube no passado.

continua após a publicidade

- O Bruno Henrique ganhou Libertadores, Brasileiro, jogou pra caramba, o Oscar não tem história bonita no São Paulo. Acho impressionante o quanto os torcedores do tricolor esquecem isso (da saída polêmica do meia). Acho de uma falta de autoestima tremenda. É um jogador que saiu do São Paulo porque quis e de uma maneira controversa - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Oscar pode dar certo?

Apesar disso, Mauro declarou que a contratação do meia pode dar certo. Contudo, ele destacou que o período longo no futebol chinês pode colaborar para um possível fracasso do jogador no retorno ao Brasil.

continua após a publicidade

- Não dá para ter ideia (se vai dar certo). Ele pode chegar e jogar muito. Pode ficar três ano comendo a bola, mas também pode não ser nada. É um jogador que vem depois de muito tempo no futebol chinês. Só podemos achar. Acho difícil alguém ter uma certeza. Acredito que ele pode render bem durante 1 ano e meio... Se fosse um contrato de um ano, acho que seria ótimo. Mas o jogador que dá as cartas, isso é impressionante - concluiu.

O retorno

Oscar retorna ao Tricolor após 14 anos. Revelado em Cotia, centro de treinamento das categorias de base do São Paulo, o jogador deixou o clube em 2010 e colecionou passagens por Internacional, Chelsea, da Inglaterra, e Shanghai Port, da China, seu último clube, que defendia desde 2017. Oscar também teve destaque na Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2014.