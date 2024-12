O Paulistano venceu o São Paulo por 80 a 76 neste sábado (28), no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo (SP), pela 23ª rodada do NBB. A partida foi marcada pelo equilíbrio entre os rivais e pela força coletiva da equipe da casa. O destaque do jogo foi Lucas Doria, do Paulistano, com 16 pontos, sete rebotes e cinco assistências.

O São Paulo caiu para a sétima posição do Novo Basquete Brasil (NBB) com o resultado. A equipe do treinador Guerrinha tem 10 vitórias em 18 partidas. É a segunda derrota seguida do Tricolor. Na última segunda-feira (23), o São Paulo perdeu para o Minas por 77 a 63,

Com a vitória, o Paulistano encerra a sequência de duas derrotas seguidas. O time da capital paulista ocupa a décima posição do torneio e tem 8 vitórias em 18 partidas. Na última segunda-feira (23), a equipe da capital paulista perdeu para o Flamengo por 89 a 75 no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo (SP).

🏀Como foi o jogo?

O Paulistano começou a partida de forma dominante nos dois lados da quadra e venceu o primeiro quarto por 24 a 15. No ataque, Doria, com 100% de aproveitamento nos arremessos, anotou 8 pontos. Na defesa, o Paulistano gerou 4 turnovers do São Paulo.

Doria comemora cesta do Paulistano na partida contra o São Paulo (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)

No segundo quarto, o São Paulo reagiu. O tricolor anotou 14 pontos em sequência e virou a partida. Bennett, com 8 pontos, e Faverani, com 7, lideraram a vitória do time visitante por 29 a 19 no segundo período. Resultado parcial: Paulistano 43 × 44 São Paulo.

Na volta do intervalo, o Paulistano recuperou a liderança. Apesar da vantagem, a partida manteve-se equilibrada. Doria, mais uma vez, fez a diferença para a equipe da casa, e anotou 6 pontos. Resultado do terceiro período: Paulistano 64 x 62 São Paulo.

No último quarto, o Paulistano ditou o ritmo de jogo e não deu espaço para uma possível reação do São Paulo. O destaque da partida foi Doria, do Paulistano, com 16 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Gui Abreu, também do time casa foi o cestinha da partida com 17 pontos. Mesmo sem pontuar, Crescenzi contribuiu para a vitória da equipe local com 9 assistências.

Doria cobra lance livre na vitória sobre o São Paulo (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)

TIMES E PONTOS - Paulistano 80 x 76 São Paulo

PAULISTANO

Titulares

#2 Crescenzi - 0 pontos

- 0 pontos #7 Doria - 16 pontos

- 16 pontos #8 Gui Abreu - 17 pontos

- 17 pontos #14 Atauri - 2 pontos

- 2 pontos #22 Landeira - 9 pontos

Reservas

#1 Vitinho - 12 pontos

- 12 pontos #9 Ferreyra - 14 pontos

- 14 pontos #11 Brunão - 10 pontos

SÃO PAULO

Titulares

#3 Bennett - 15 pontos

- 15 pontos #5 Fischer - 14 pontos

- 14 pontos #7 Paulo L - 9 pontos

- 9 pontos #22 Ansaloni - 2 pontos

- 2 pontos #33 Miller - 12 pontos

Reservas

#14 Miguel - 5 pontos

- 5 pontos #13 Faverani - 14 pontos

- 14 pontos #40 André Góes - 5 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam às quadras em janeiro após a pausa do Ano Novo. O Paulistano recebe o Mogi no Ginásio Antonio Prado Jr., no próximo dia 10, às 19h30 (de Brasília). Já o São Paulo enfrenta o Bauru fora de casa, no dia 11 de janeiro, no Ginásio Panela de Pressão, às 17h (de Brasília).