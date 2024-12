De volta ao futebol brasileiro, Oscar jogará em 2025 pelo clube que o formou, o São Paulo. O meia estava na China e, durante o tempo no futebol asiático, acumulou uma fortuna considerável. Apesar de ter perdido o posto de "campeonato do dinheiro" para o futebol árabe, o torneio chinês manteve um mercado economicamente forte.

O meia acertou sua volta ao Brasil após oito temporadas no Shanghai Port, onde recebeu um salário anual de US$ 25 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 138 milhões. Durante sua estadia na China, o jogador acumulou cerca de R$ 1 bilhão em salários e prêmios.



A mudança nas regras do campeonato chinês, que a partir de 2025 limitará os salários a 3 milhões de euros livres de impostos, impede a continuidade de altos salários como o de Oscar. Apesar dos esforços da Federação Chinesa, não foi possível negociar uma exceção para o jogador.



O meia retorna ao Tricolor após 14 anos. Revelado em Cotia, centro de treinamento das categorias de base do São Paulo, o jogador deixou o clube em 2010 e colecionou passagens por Internacional, Chelsea, da Inglaterra, e Shanghai Port, da China, seu último clube, que defendia desde 2017. Oscar também teve destaque na Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2014.

No último domingo (22), o jogador e a diretoria do São Paulo encaminharam o acerto e, após exames médicos, Oscar está oficialmente de volta ao Morumbis. É a primeira contratação oficial do Tricolor para a próxima temporada, quando a equipe de Zubeldía irá disputar Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.