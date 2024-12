Oscar no São Paulo: relembre a briga judicial entre o jogador e o clube

Oscar está próximo de ser anunciado como reforço do São Paulo. Formado no Tricolor, o jogador de 33 anos já acertou tempo de contrato e está encaminhado para retornar ao clube que foi revelado após 14 anos. O meia terá a chance de reescrever sua história no Morumbis.

Campeão da Copinha em 2009, Oscar sempre foi considerado como uma das maiores promessas do Tricolor. O CT de Cotia era, e é até hoje, considerado um celeiro de craques, um motivo de grande orgulho para os torcedores do São Paulo. Entretanto, um imbróglio na justiça abreviou a história do atleta no Morumbis.

Briga judicial

Sua estreia pelo Tricolor foi ainda em 2008, com 16 anos, no time com garotos usado por Muricy Ramalho na primeira fase da Sul-Americana, contra o Athletico Paranaense. No Morumbi, o Tricolor empatou por 0 a 0 e foi eliminado nos pênaltis.

Em 2009, Oscar fez 13 jogos como profissional quando seu imbróglio com o São Paulo começou. No ano anterior, aos 16 anos, o jogador assinou um contrato de cinco anos com o Tricolor, mas representantes entraram na justiça para quebrar o contrato alegando que houve coação do clube formador, na época presidido por Juvenal Juvêncio.

O São Paulo se defendia na justiça e manteve o jogador afastado por seis meses dos gramados. A situação só foi resolvida em junho de 2010, quando Oscar ganhou o direito de se transferir ao Internacional.

Dois anos depois, em 2012, com o jogador em grande fase no Internacional, o São Paulo conseguiu na justiça o direito de reativar o contrato com Oscar. O clube gaúcho pagou R$ 15 milhões ao Tricolor e o imbróglio acabou.

- Na minha visão é triste [a saída do São Paulo]. Eu era a maior promessa, tinha tudo para ter no São Paulo o destaque que eu tive no Inter e na seleção, por exemplo. Mas infelizmente foi meio chato. O contrato que não estava batendo, estava errado. Ficamos um ano falando que estava errado, teve uma hora que meu empresário falou ‘se vocês não arrumarem, ele vai sair’. O São Paulo falava que estava tudo certo. Eu não queria sair, mas não acertaram o que estava errado – contou o jogador em entrevista ao 'Desimpedidos', em 2022.

O jogador se transferiu do Internacional ao Chelsea ainda em 2012, em uma negociação que custou 25 milhões de libras (na época R$ 79 milhões). O meia teve uma boa carreira na Europa e jogou a Copa do Mundo de 2014.

Durante as negociações, conduzidas pelo presidente Julio Casares, Oscar enfrentou represálias da torcida pela saída traumática, mas sentiu um clima positivo dos torcedores são-paulinos para sua volta e decidiu evoluir com o acordo.