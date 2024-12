São Paulo fecha acordo de patrocínio com Elgin para 2025

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (23) que fechou um contrato de patrocínio com a Elgin, empresa brasileira com extenso catálogo de produtos para uso comercial e residencial, para a temporada de 2025. A marca será estampada na linha frontal central da camisa do time.

continua após a publicidade

➡️São Paulo e Oscar definem tempo de contrato e encaminham acerto

A Elgin fará sua estreia na camiseta do Tricolor na partida entre São Paulo e Cruzeiro, na Florida, nos Estados Unidos, no dia 15 de janeiro, em partida válida pela FC Series. O contrato fechado com o clube prevê o pagamento de cerca de R$ 7 milhões.

Esta é a primeira vez que o Tricolor comercializa o espaço acima do escudo.

Acordo de patrocínio entre São Paulo e Elgin (Foto: Divulgação/saopaulofc)

- Ter a Elgin como um dos patrocinadores que estampam nossa camisa é uma grande satisfação. Assim como o São Paulo, uma marca brasileira, tradicional e conhecida de todos os brasileiros e amada por muitos. É uma parceria que tem tudo para ser feliz para ambos - comemorou Eduardo Toni, diretor-executivo de Marketing do São Paulo.

continua após a publicidade

- Acreditamos plenamente na capacidade do nosso povo e queremos trazer esse orgulho que sentimos do nosso futebol também para a confiança que o consumidor tem nos produtos feitos no Brasil - comentou Anderson Bruno, Vice-Presidente Comercial da Elgin.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em outubro, o São Paulo já tinha anunciado a renovação do contrato com a Ademicon até 2030.

A patrocinadora master do Tricolor é a casa de apostas Superbet, que paga R$ 52 milhões por ano ao clube.