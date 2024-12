Patrocinadora máster ajudará São Paulo a pagar salário de Oscar

A patrocinadora máster do São Paulo, a casa de apostas esportiva Superbet, vai ajudar o Tricolor a pagar o salário de Oscar. A informação é do "Poder 360". O meia foi anunciado como reforço do clube para 2025 na tarde da terça-feira (24).

Segundo o site, Oscar receberá R$ 2 milhões por mês entre salário, bonificações e condições estabelecidas na negociação, o que totaliza R$ 24 milhões por ano. O acordo feito entre o Tricolor e a patrocinadora estabelece que o clube arcará com R$ 11,13 milhões e a casa de apostas, com R$ 12,87 milhões anuais.

Oscar apresentado como Super Reforço (Foto: Divulgação/SPFC)

Atualmente, o contrato da Superbet com o clube prevê o pagamento de R$ 52 milhões por mês para a exposição da marca no uniforme e em outras propriedades do clube. O aporte extra para ajudar o Tricolor a trazer um nome de peso já era uma possibilidade pensada pela empresa.

Nesta quarta-feira (25), a Superbet publicou em suas redes sociais uma foto fazendo alusão à contratação de Oscar e chamando o meia de Super Reforço, mesmo termo usado pelo Tricolor no momento do anúncio.

Aos 33 anos, Oscar retorna ao São Paulo, clube que o revelou, após 14 anos, com um vínculo válido até o final de 2027. O meia jogo as últimas oito temporadas no Shanghai Port, da China,