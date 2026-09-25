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 Marcelo Gouvêa lança candidatura à presidência do São Paulo

Candidato visa mudança no Conselho Deliberativo do clube

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/09/2026 12:15
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Candidato buscará a reestruturação e imparcialidade no Tricolor (Foto: Divulgação)
Candidato buscará a reestruturação e imparcialidade no Tricolor (Foto: Divulgação)


Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa será o candidato à presidência do São Paulo FC pela chapa "São Paulo De Volta". A seu lado, ele terá Eduardo Alfano Vieira como candidato à vice-presidência. A chapa oposicionista, que reúne principalmente os grupos Salve o Tricolor Paulista, Novo São Paulo e Força São Paulo, ainda contará com a candidatura de Fábio Mariz de Oliveira à presidência do Conselho Deliberativo.

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Novo candidato à presidência do São Paulo

Marcelo Gouvêa afirmou por meio de uma nota oficial a compreensão da atual dificuldade do clube, mas que buscará superar de todas as maneiras possíveis, indicando um novo formato de reestruturação:

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- Assumo esse compromisso sabendo que temos uma missão tão importante quanto complicada pela frente. Precisamos reformar o São Paulo antes que seja tarde demais. Faremos uma gestão pautada na reestruturação financeira, com profissionalismo de verdade, com novo formato de atuação para as diretorias e uma mudança de filosofia no futebol. Prometo encarar os problemas de frente", afirmou Marcelo Portugal Gouvêa.

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Conselheiro eleito em 2008 e vitalício desde 2014, Marcelo construiu sua trajetória política na oposição, tendo atuado na comissão que investigou o caso Far East Global, em 2015, e no grupo responsável pela redação da reforma estatutária de 2016.

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Participou ativamente da fiscalização à atual gestão, tendo feito parte do recente pedido de impeachment presidencial e dos processos que resultaram em expulsões de ex-dirigentes. O advogado de 44 anos é filho do histórico presidente Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa, que liderou o clube entre 2002 e 2006 em uma de suas fases mais notórias, tendo conquistado principalmente a Copa Libertadores e o Mundial de 2005.

Marcelo se pronuncia em meio a candidatura à presidência do São Paulo (Foto: Reprodução)
Marcelo se pronuncia em meio a candidatura à presidência do São Paulo (Foto: Reprodução)

Mudanças no Tricolor?

De acordo com o candidato à vice-presidência, Eduardo Alfano, a chapa buscará um processo de profissionalização e gestão técnica mais intensiva:

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- O São Paulo precisa de profissionalização de verdade e gestão técnica. É um momento vital da história do clube e precisamos mudar a maneira como o São Paulo é administrado atualmente para que possamos ter um futuro melhor. Para mim, é uma honra ser nomeado e fazer parte desse momento", disse Eduardo Alfano Vieira.

Membros da chapa e futuro

Nas próximas semanas, a chapa composta pelos grupos oposicionistas realizará a inscrição das candidaturas de Marcelo Portugal Gouvêa e Eduardo Alfano Vieira à presidência e vice-presidência da diretoria, e de Fábio Mariz de Oliveira à presidência do Conselho Deliberativo para o triênio 2027-2029, além de anunciar as indicações de candidatos à eleição para ocuparem os cargos de conselheiros eleitos no mesmo período. O grupo Força São Paulo realizará oportunamente a indicação para a vice-presidência do Conselho Deliberativo.

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A união dos grupos oposicionistas é celebrada por seus líderes e coordenadores: Flavio Marques Junior, José Alexandre Médicis da Silveira, José Carlos Ferreira Alves e Miguel Augusto de Sousa, pelo Salve o Tricolor Paulista; Daurio Speranzini Junior, Eduardo Alfano Vieira, Fábio Mariz de Oliveira, Kaue Lombardi e Vinicius Pinotti, pelo Novo São Paulo; e Diogo Fernandes, Dorival Decoussau, Luiz Vicente Freire e Olten Ayres de Abreu Junior, pelo Força São Paulo.

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