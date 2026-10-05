Lucas Moura tem previsão de retorno ao São Paulo; veja data

O São Paulo pode ter o retorno de Lucas Moura em breve. O Lance! apurou que o atacante está cada vez mais próximo de voltar aos gramados e existe a possibilidade de que ele seja relacionado para enfrentar o Vitória, no próximo sábado (10), pelo Brasileirão.

A previsão surpreende diante do cenário desenhado no início da recuperação. Quando sofreu a ruptura do tendão de Aquiles, Lucas chegou a ter a temporada colocada em dúvida, com uma recuperação que poderia se estender até 2027. O atacante, porém, respondeu bem ao tratamento, cumpriu os protocolos previstos e avançou para os trabalhos em campo. Agora, já treina sem restrições e está na reta final do processo antes de voltar a atuar.

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Contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, ainda não deve ser relacionado. Porém, as chances de estar no banco de reservas contra o Vitória são vistas com bons olhos. A comissão técnica seguirá analisando conforme a semana, mas existem boas expectativas.

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Lucas Moura correndo em campo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Entenda como foi a lesão de Lucas Moura no São Paulo

Lucas Moura sofreu uma ruptura completa do tendão calcâneo (tendão de Aquiles) da perna direita aos 37 minutos do segundo tempo no jogo contra o Bahia em 3 de maio de 2026, pelo Campeonato Brasileiro. A lesão aconteceu durante uma disputa de bola. No momento, já era previsto que seria uma lesão mais séria. Lucas deixou o gramado na ocasião carregado e chorando bastante. Após exames, a ruptura foi constatada e o volante precisou passar por cirurgia.

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Lucas Moura tem contrato até o final do ano. Aos 34 anos, não chegou a sinalizar uma possível aposentadoria em momento algum. O Lance! ouviu que não foi algo cogitado, mas que o São Paulo ainda espera seu retorno para conversar sobre futuro.