Lucas Moura pode alcançar marca rara com retorno após lesão no tendão de Aquiles

Mais rápido do que era esperado, Lucas Moura deve voltar a ser relacionado pelo São Paulo. O meia estava em tratamento desde maio, após passar por uma cirurgia para corrigir uma ruptura no tendão de Aquiles, no tornozelo. Quando operou, a expectativa era que seu retorno pudesse levar toda a temporada. Meses antes do esperado, Lucas está de volta - confirmado por Dorival Júnior na última coletiva de imprensa. O Lance! apurou o que esteve por trás de sua recuperação "recorde".

Com isso, Lucas Moura deve ganhar alguns minutos contra o Vitória, jogo que acontece neste sábado (10) pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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- Temos a obrigação de fazer o melhor sempre, pontuar a todo instante. Nas últimas duas rodadas não aconteceu para uma equipe que vinha em um processo de recuperação. Mas nós temos que entender que teremos nove partidas fundamentais e dificílimas. Conto com nosso torcedor, teremos retorno de Lucas, será um fator importante - disse Dorival após a derrota contra o Cruzeiro.

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Por que Lucas Moura se recuperou tão rápido?

O processo tem sido marcado pela dedicação do camisa 7 e pelo acompanhamento de profissionais do clube e de fora. Segundo relato de pessoas envolvidas na recuperação, Lucas seguiu à risca o planejamento, com atenção à alimentação, ao sono, aos treinamentos e à fisioterapia. O trabalho contou com a participação do médico Moisés Cohen, responsável pela cirurgia e pelo acompanhamento do caso, além do fisioterapeuta pessoal Taio Marques, que o acompanha diariamente.

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A evolução tem sido considerada positiva, com registros físicos avaliados como muito bons e a realização dos movimentos previstos para esta etapa do tratamento. Apesar disso, o objetivo nunca foi acelerar a volta para que Lucas pudesse disputar os últimos jogos da temporada, mas garantir que o atacante estivesse plenamente recuperado antes de retornar aos gramados.

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Lucas Moura atinge marca rara em recuperação

Lucas Moura sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles direito no dia 3 de maio, durante a partida contra o Bahia, e passou por cirurgia no dia seguinte, realizada pelo Dr. Moisés Cohen. O atacante voltou a treinar com o elenco em 25 de setembro, 144 dias após a lesão, e iniciou outubro sem restrições. Neste sábado (10), contra o Vitória, o camisa 7 voltará a campo 160 dias após a lesão, em uma recuperação mais rápida do que a média de 274 dias apontada por estudos clínicos com jogadores profissionais submetidos à cirurgia.

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Nos casos levantados pela equipe que acompanha o jogador, Lucas também terá um retorno mais rápido do que nomes como David Beckham, que voltou após 181 dias, Javier Zanetti, com 195 dias, Kobe Bryant, com 240, e Aaron Rodgers, com 364 dias. Apesar de ficar atrás de Axel Witsel, que retornou em 159 dias, e Callum Hudson-Odoi, em 156, Lucas poderá registrar uma das recuperações mais rápidas entre atletas com 33 anos ou mais, segundo o levantamento.

Lucas Moura correndo no gramado (Foto: Divulgação)

O futuro de Lucas Moura

O futuro de Lucas Moura no São Paulo passava pela recuperação da lesão no tendão de Aquiles e pela possibilidade de renovação de contrato. Com vínculo até o final do ano, Lucas Moura não sinalizou em momento algum um desejo de se aposentar. Porém, seu staff e o clube estavam aguardando seu retorno aos gramados antes de tomar alguma decisão.