Fantasma das lesões volta ao São Paulo e expõe desafio na reta final do ano

O São Paulo conta com uma das maiores listas de jogadores no departamento médico no ano. É um cenário que a comissão técnica de Dorival Júnior tentou evitar ao longo do trabalho do treinador, mas que voltou a pesar justamente quando o elenco está mais curto.

Apesar do número de desfalques, o Tricolor registrou menos problemas físicos em 2026 do que no mesmo período de 2025. O levantamento do historiador Alexandre Giesbrecht, do Anotações Tricolores, considera todas as ocorrências relacionadas a problemas físicos, divulgadas ou não pelo clube. A diferença está na gravidade dos casos. Neste ano, algumas lesões afastam jogadores por meses, e não apenas por algumas rodadas.

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Ocorrências recentes do São Paulo

Domingos Duarte é o caso mais grave no momento. O zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, passou por cirurgia e não joga mais nesta temporada.

Lucas Moura também tinha uma previsão de ausência prolongada. O meia-atacante rompeu o tendão de Aquiles e passou por cirurgia em maio. Até o momento, já perdeu 21 partidas, no mais, deve retornar já contra o Vitória neste sábado.

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Aurélio Buta enfrentou problemas recorrentes no joelho direito. Após semanas de dores e sem um diagnóstico definido, o lateral português acabou sendo submetido a uma cirurgia. A previsão é de que fique cerca de dois meses fora.

Nícolas Bosshardt passou por uma sutura de menisco no joelho esquerdo em setembro e segue em recuperação no Reffis Plus. Luciano se lesionou no clássico e virou dúvida para a sequência. O atacante soma quatro registros de problemas físicos em 2026, todos de natureza muscular. Danielzinho e Iago também integram a lista, com problemas relatados pela comissão técnica após os últimos jogos.

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Luciano sentiu a lesão na coxa na partida entre São Paulo e Santos (Foto: Joisel Amaral / AGIF / Folhapress)

Ferreirinha também deve desfalcar o São Paulo contra o Vitória, neste sábado, após deixar o jogo contra o Cruzeiro com dor.

Em 2025, o jogador teve cinco registros de problemas físicos, entre lesão na posterior da coxa direita, lesão da fáscia plantar do pé esquerdo, incômodo no adutor esquerdo e edema na coxa esquerda. Neste ano, foram duas ocorrências até o momento confirmadas.

2025 x 2026: o que os números mostram

Ao longo de toda a temporada de 2025, o São Paulo registrou 71 ocorrências. Em 2026, o clube chegou a outubro com 47 casos, número inferior ao do mesmo período do ano passado. A comparação, porém, exige atenção a outro dado: cinco dos registros deste ano são de lesões que começaram em 2025, de jogadores que iniciaram a temporada sem condições de jogo, entre eles Calleri, Ryan Francisco e André Silva.

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Outro ponto que chama a atenção é a concentração de cirurgias. Em pouco mais de duas semanas de setembro, o São Paulo teve três jogadores submetidos a procedimentos: Bosshardt, Buta e Domingos Duarte.

O que mudou na preparação

O São Paulo iniciou em 2026 um processo de reformulação em diferentes setores do clube, incluindo o departamento médico. Foram demitidos o médico Pedro Henrique Perez, o auxiliar de fisiologia Paulo Eduardo Teixeira, o coordenador de reabilitação física Carlos Alberto Presinoti e a fisioterapeuta Cilmara Moretti. As saídas fizeram parte de uma reformulação mais ampla, que envolvia tanto a área médica quanto outros departamentos do clube.

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A redução no número de ocorrências veio acompanhada de mudanças na rotina de trabalho. Ao longo do ano, a comissão técnica ajustou a preparação com foco no controle de carga, e uma das medidas foi preservar os titulares no segundo dia após as partidas.

Nesse período, os indicadores de desgaste muscular costumam atingir o pico, o que exige atenção para evitar lesões por sobrecarga. Na prática, os jogadores que atuam por 90 minutos fazem trabalho regenerativo ou atividades internas, enquanto o restante do elenco treina normalmente.

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A mudança também ajuda a contextualizar os números. Em 2025, parte dos registros estava relacionada à sobrecarga muscular e ao desgaste. Neste ano, as ocorrências desse tipo diminuíram.

O São Paulo recebe o Vitória neste sábado, no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com oito partidas restantes após o confronto, o Tricolor busca a vitória para evitar uma aproximação ainda maior da zona de rebaixamento.