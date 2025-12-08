menu hamburguer
São Paulo demite funcionários do DM e pensa em reformulação para 2026

São Paulo pode passar por mais desmanches

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 08/12/2025
13:19
Atualizado há 0 minutos
São Paulo escanteio
imagem cameraTricolor realiza demissão de funcionários de vários setores (Divulgação/São Paulo)
O São Paulo iniciou um processo de reformulação visando à temporada 2026. Até agora, o Tricolor demitiu quatro funcionários do departamento médico. A informação foi antecipada pelo UOL e confirmada pelo Lance!.

Segundo apurado pela reportagem, foram desligados o médico Pedro Henrique Perez, o auxiliar de fisiologia Paulo Eduardo Teixeira, o coordenador de reabilitação física Carlos Alberto Presinoti e a fisioterapeuta Cilmara Moretti.

De acordo com a apuração, essas demissões fazem parte de um processo de reformulação — tanto da área médica quanto de outros setores do clube.

Neste ano, o departamento médico foi um dos grandes dramas do São Paulo na temporada. Foram mais de 70 casos.

São Paulo realizou mais demissões na última semana

O São Paulo realizou outras demissões no final da última semana. Entre elas, funcionários como seguranças, massagistas e profissionais da rouparia. A ideia é avaliar novos nomes e reorganizar setores.

Nomes como Luis Fernando de Barros, fisiologista, e Adriano Titton, preparador físico, também entraram na lista de dispensas. É provável que mais nomes passem por este desmanche.

