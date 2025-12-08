São Paulo demite funcionários do DM e pensa em reformulação para 2026

O São Paulo iniciou um processo de reformulação visando à temporada 2026. Até agora, o Tricolor demitiu quatro funcionários do departamento médico. A informação foi antecipada pelo UOL e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️São Paulo sonha com vaga na Pré-Libertadores por um fim de 2025 menos melancólico

Segundo apurado pela reportagem, foram desligados o médico Pedro Henrique Perez, o auxiliar de fisiologia Paulo Eduardo Teixeira, o coordenador de reabilitação física Carlos Alberto Presinoti e a fisioterapeuta Cilmara Moretti.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

De acordo com a apuração, essas demissões fazem parte de um processo de reformulação — tanto da área médica quanto de outros setores do clube.

continua após a publicidade

Neste ano, o departamento médico foi um dos grandes dramas do São Paulo na temporada. Foram mais de 70 casos.

São Paulo realizou mais demissões na última semana

O São Paulo realizou outras demissões no final da última semana. Entre elas, funcionários como seguranças, massagistas e profissionais da rouparia. A ideia é avaliar novos nomes e reorganizar setores.

Nomes como Luis Fernando de Barros, fisiologista, e Adriano Titton, preparador físico, também entraram na lista de dispensas. É provável que mais nomes passem por este desmanche.