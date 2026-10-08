Dorival não esconde preocupação após derrota do São Paulo

Dorival Júnior reconheceu os erros cometidos pelo São Paulo na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão. O técnico apontou que os movimentos em velocidade do adversário desarticularam a equipe e admitiu que o time viveu dois últimos jogos "penosos e problemáticos", em referência também à derrota para o Santos.

- Bom, eu acho que o jogo do Santos foi um lance casual, pontual, e foi um diferencial de um jogador que é diferenciado, o Coutinho. Ele fez um movimento no meio-campo que acabou pifando um jogador em condições de poder servir um companheiro numa ótima situação - explicou.

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Segundo Dorival, a partida contra o Cruzeiro teve uma dinâmica diferente. O treinador também destacou a necessidade de corrigir os problemas defensivos. O São Paulo sofreu dois gols no Mineirão e chegou à segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro.

- O jogo de hoje foi um pouco diferente, com alguns movimentos em velocidade que realmente desarticularam e quebraram um pouco daquele equilíbrio que a gente vinha tendo. No jogo de hoje, eu concordo plenamente que foram erros que nos colocaram numa situação bem desconfortável - afirmou.

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Dorival em campo pelo São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Dorival mira reação nas próximas rodadas

Apesar da sequência negativa, Dorival ressaltou que o São Paulo precisa voltar a pontuar. O treinador lembrou que a equipe vinha de um processo de recuperação antes das duas derrotas e projetou uma reta final importante no Campeonato Brasileiro.

- Temos a obrigação de fazer o melhor sempre, pontuar a todo instante. Nas últimas duas rodadas não aconteceu para uma equipe que vinha em um processo de recuperação. Mas nós temos que entender que teremos nove partidas fundamentais e dificílimas. Conto com nosso torcedor, teremos retorno de Lucas, será um fator importante - disse.

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O São Paulo volta a campo no sábado, dia 10, contra o Vitória, no Morumbis. A bola rola às 21h (de Brasília).