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Jovens decidem, e Cruzeiro vence o São Paulo no Mineirão

Zé Lucas e Felipe Morais foram os grandes destaques da vitória celeste

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
07/10/2026 23:25
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Zé Lucas comemora gol pelo Cruzeiro
Zé Lucas comemora gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 0 na quarta-feira (7), em partida realizada no Mineirão válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Zé Lucas.

Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a quarta colocação, com 48 pontos, enquanto o Tricolor permanece com 36 na 11ª posição. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam o Bragantino na segunda-feira (12), às 21h (de Brasília), e os paulistas jogam contra o Vitória no sábado (10), às 21h.

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Kaio Jorge marca, e Cruzeiro sai na frente

Logo nos primeiros minutos, Bruno Rodrigues levou perigo ao gol de Coronel. Aos seis, Wendel respondeu após saída de bola errada do Cruzeiro, mas Otávio fez boa defesa. No Mineirão, após o susto, o Cruzeiro se organizou, invadiu a área adversária e levou perigo com seu camisa 9 novamente, em cabeceio pela esquerda.

Aos 28 minutos, Coronel fez grande defesa quando Kaio Jorge escapou em velocidade e chutou no canto esquerdo. Quando o São Paulo passou a ter seus momentos na partida, uma revelação foi decisiva. Felipe Morais fez ótima jogada pelo meio, passou para Matheus Pereira, que encontrou Kaio Jorge para abrir o placar. Instantes depois, ele teve a chance de marcar, mas o goleiro tricolor fez milagre.

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Kaio Jorge comemora gol
Kaio Jorge comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Zé Lucas garante a vitória do Cruzeiro contra o São Paulo

Aos 11 minutos, Zé Lucas interceptou a bola na defesa, tabelou, puxou contra-ataque e lançou Bruno Rodrigues, que chutou para defesa de Coronel. Kaio Jorge pegou o rebote, acertou a trave, e o camisa 5 completou para o gol.

A resposta do São Paulo veio com Artur, de fora da área, mas Otávio apareceu bem e fez a defesa. Aos 26 minutos, William lançou Kaio Jorge, que quase marcou um golaço, encobrindo o goleiro, mas a bola passou ao lado da trave. Artur respondeu em jogada individual, mas errou o alvo.

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Visão do Lance!

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O lance que deu tranquilidade ao Cruzeiro veio dos pés de um dos jogadores mais jovens da equipe. Zé Lucas construiu a jogada do segundo gol celeste do início ao fim e foi premiado com o primeiro tento pelo time.

Deu aula 🏅

Felipe Morais, com apenas 18 anos, foi o maior destaque da partida. Durante todo o jogo, ele teve tranquilidade, assumiu a responsabilidade, foi parceiro de Matheus Pereira no meio e muito agressivo na pressão sobre a saída de bola do São Paulo.

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Ficou abaixo 📉

Meio-campista do São Paulo, Pablo Maia teve atuação abaixo do esperado e deixou o jogo no início do segundo tempo. Apesar da posição, teve apenas 38 ações com a bola e nenhum chute.

✅ Ficha técnica

Cruzeiro 🆚 São Paulo
Campeonato Brasileiro - 29ª Rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio, Cidade
🥅 Gols: Kaio Jorge, 43'/1°T (1-0), Zé Lucas, 11'/2°T (2-0)
🟨 Cartões amarelos: G. Rojas e Matheus Pereira (CRU); Wendell (SPFC)
🟥 Cartões vermelhos: -

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus, Rojas (Viña); Romero (Zé Lucas), Gerson (Matheus Henrique), Matheus Pereira, Felipe Morais; Bruno Rodrigues (Arroyo) e Kaio Jorge (Lucho)

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Coronel; Rafael Toloi, Arboleda e Sabino (Ferreirinha/Victor Sá); Pedro Lima, Pablo Maia (P. Ferreira), Bobadilla, Marcos Antônio (Newton) e Wendell; Artur e Calleri.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes:  Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)

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