Derrota para o Cruzeiro deixa São Paulo com três marcas negativas

Além da derrota do São Paulo contra o Cruzeiro ter pesado no que diz respeito à pressão da equipe, também amargou mais ainda um recorde negativo da equipe. O resultado colocou o São Paulo em três marcas negativas que o clube não registrava há anos.

O São Paulo chegou a 15 partidas consecutivas sem vitória como visitante. É o maior total registrado pelo clube em uma única temporada, segundo um levantamento do historiador Alexandre Giesbrecht, do Anotações Tricolores. A sequência atual inclui onze derrotas. O recorde histórico do clube é de 17 jogos, entre as temporadas de 1979 e 1980, mas aquela série se estendeu por dois anos e teve apenas quatro derrotas. Em volume de derrotas, portanto, a sequência de 2026 já é a pior.

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O Tricolor também soma quatro partidas seguidas como visitante sem balançar as redes. A marca é rara na história do clube. Ocorreu antes em 1973, 1982/83, 1986, 1992, 1994, 2019 e 2024, e, em três dessas ocasiões, 1986, 1994 e uma das temporadas listadas, a sequência chegou a cinco jogos.

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Cruzeiro x São Paulo, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

São Paulo também teve recordes negativos contra o Cruzeiro

Há ainda um recorte específico do confronto. Foi a primeira derrota do São Paulo para o Cruzeiro por mais de um gol de diferença desde abril de 2017. O São Paulo recebe o Vitória no sábado, no Morumbis, onde o aproveitamento é melhor do que o de visitante. Sem a vitória, pode ficar a dois pontos da zona de rebaixamento faltando oito rodadas.