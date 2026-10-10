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Com Lucas de volta, São Paulo carrega marca invicta em casa contra o Vitória

O meio-atacante comentou sobre o período da lesão e o rápido processo de recuperação; saiba mais e veja números do confronto

PorVinícius Espirito Santo SpadaIzabella Giannola
São Paulo (SP)
10/10/2026 12:42
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Lucas Moura durante partida contra o Vitória, no Morumbis, no Brasileirão de 2025.
Lucas Moura durante partida contra o Vitória, no Morumbis, no Brasileirão de 2025 - (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

São Paulo volta a entrar em campo neste sábado (10), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão. Como adiantado pelo Lance!, o duelo marca a volta de Lucas Moura aos gramados, após mais de cinco meses. Além disso, o Tricolor Paulista leva a marca de nunca ter perdido em casa para o Leão da Barra.

O meia-atacante Lucas está em tratamento desde maio, após passar por uma cirurgia para corrigir uma ruptura no tendão de Aquiles, no tornozelo. Com processo de recuperação "recorde", a expectativa é que o atleta entre em campo e ganhe alguns minutos contra o Vitória.

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— Foram cinco meses de muita dedicação, de muito trabalho, muito sofrimento também, que faz parte da vida do atleta, obviamente. Mas muito feliz, muito feliz de poder vivenciar isso novamente, de poder participar da concentração, de participar do treino completo com o grupo, de viver essa atmosfera de jogo, muito ansioso — declarou o jogador após a atividade desta sexta-feira (9).

O que está por trás da recuperação "recorde" de Lucas?

O Lance! apurou o que esteve por trás de sua recuperação "recorde". O processo tem sido marcado pela dedicação do camisa 7 e pelo acompanhamento de profissionais do clube e de fora. Segundo relato de pessoas envolvidas na recuperação, Lucas seguiu à risca o planejamento, com atenção à alimentação, ao sono, aos treinamentos e à fisioterapia.

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Com a participação do médico Moisés Cohen, responsável pela cirurgia e pelo acompanhamento do caso, além do fisioterapeuta pessoal Taio Marques, que segue o dia a dia com o atleta. O próprio Lucas afirmou, em entrevista nesta sexta-feira (9), que o processo foi adiantado, e declarou que todas as etapas estão sendo seguidas corretamente.

— Foi tudo muito adiantado, mas ninguém pulou etapa, foi tudo seguindo o protocolo direitinho e coisa de Deus, cara. Foi a recuperação muito rápida, o prazo mínimo era de seis meses e eu estou voltando com cinco meses. Mas, como eu te falei, muita dedicação, muita entrega, trabalhando três períodos por dia, academia, alimentação, então muita entrega, muito trabalho — confirmou o jogador.

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Além disso, o jogador relembrou o dia da lesão e disse ter sido um "período difícil", mas que, desde o princípio, tinha como meta voltar a campo ainda neste ano de 2026.

— No dia da lesão, ali foi um período muito difícil, onde passa mil coisas na cabeça, mas no dia seguinte, já com a cabeça mais tranquila, mais fria, já tinha colocado uma meta. Isso aí não vai me parar, vou voltar mais forte, eu vou voltar a fazer o que eu amo e esse ano ainda — completou o meio-atacante.

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Lucas Moura em treino realizado nesta sexta-feira (9) - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
Lucas Moura em treino realizado nesta sexta-feira (9) - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo carrega marca invicta no Morumbis contra o Vitória

São Paulo carrega marca invicta contra o Vitória no Morumbis. O Tricolor Paulista, como mandante, enfrentou em 21 oportunidades o Leão da Barra, com 18 vitórias e três empates.

Em casa, o São Paulo ainda conta com 14 vitórias consecutivas contra o adversário, sendo o último empate há 26 anos, quando, em 12 de julho de 2000, o Soberano empatou em 0 a 0, no extinto torneio Copa dos Campeões.

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Mesmo com sequência positiva contra o rival baiano, o Tricolor Paulista vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão. A primeira contra o Santos, por 2 a 1, no Morumbi, e a mais recente contra o Cruzeiro, por 2 a 0, no Mineirão.

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos. Em relação aos últimos cinco jogos, o Soberano tem três derrotas e duas vitórias — justamente no Morumbis, contra Atlético-MG e Internacional.

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