Atlético Mineiro

Atlético-MG está próximo de Ruan, ex-São Paulo

Ruan está na mira do time mineiro

imagem cameraRuan está plenamente recuperado da lesão no joelho (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/08/2025
17:37
O Atlético-MG está próximo de acertar os últimos detalhes para anunciar Ruan Tressoldi, ex-zagueiro do São Paulo. O Lance! apurou que as conversas estão adiantadas e a tendência é que o defensor assine com o Galo em breve.

Nos últimos momentos com a camisa do São Paulo, o jogador se recuperava de uma lesão no joelho. A reportagem confirmou que ele está plenamente recuperado e apto para voltar a atuar. O Red Bull Bragantino chegou a demonstrar interesse, mas a condição física nunca foi um impeditivo, já que o atleta seguia em tratamento desde o período no Morumbi e hoje está totalmente bem.

Ruan defendeu o Tricolor até junho deste ano. O clube paulista tentou um novo acordo com o Sassuolo, da Itália, para prorrogar o empréstimo, mas não chegou a um entendimento, os italianos só aceitavam a venda definitiva.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

A chegada de Ruan acontece em um momento de reformulação no setor defensivo do Galo. O clube mineiro está prestes a liberar Igor Rabello, que tem contrato até o fim do ano e não está mais nos planos. Ruan chegaria para ocupar essa lacuna no elenco.

➡️Entenda o que aconteceu com as conversas do São Paulo com Igor Rabello, do Atlético

Ruan era visto como peça de confiança no São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Ruan era muito bem-visto no São Paulo

Aos 26 anos, Ruan foi revelado pelo Grêmio e estava na Europa desde 2021. No São Paulo, era muito bem avaliado internamente e visto como um jogador de confiança. O Tricolor sempre demonstrou interesse em mantê-lo, mas sem um acordo com o Sassuolo, o futuro do zagueiro deve ser mesmo no Atlético-MG.

