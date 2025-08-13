O Atlético-MG está próximo de acertar os últimos detalhes para anunciar Ruan Tressoldi, ex-zagueiro do São Paulo. O Lance! apurou que as conversas estão adiantadas e a tendência é que o defensor assine com o Galo em breve.

Nos últimos momentos com a camisa do São Paulo, o jogador se recuperava de uma lesão no joelho. A reportagem confirmou que ele está plenamente recuperado e apto para voltar a atuar. O Red Bull Bragantino chegou a demonstrar interesse, mas a condição física nunca foi um impeditivo, já que o atleta seguia em tratamento desde o período no Morumbi e hoje está totalmente bem.

Ruan defendeu o Tricolor até junho deste ano. O clube paulista tentou um novo acordo com o Sassuolo, da Itália, para prorrogar o empréstimo, mas não chegou a um entendimento, os italianos só aceitavam a venda definitiva.

A chegada de Ruan acontece em um momento de reformulação no setor defensivo do Galo. O clube mineiro está prestes a liberar Igor Rabello, que tem contrato até o fim do ano e não está mais nos planos. Ruan chegaria para ocupar essa lacuna no elenco.

Ruan era muito bem-visto no São Paulo

Aos 26 anos, Ruan foi revelado pelo Grêmio e estava na Europa desde 2021. No São Paulo, era muito bem avaliado internamente e visto como um jogador de confiança. O Tricolor sempre demonstrou interesse em mantê-lo, mas sem um acordo com o Sassuolo, o futuro do zagueiro deve ser mesmo no Atlético-MG.