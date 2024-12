Mercado da Bola: São Paulo deve perder joia da base para rival brasileiro

O São Paulo pode perder uma dos seus destaques da base nesta janela de transferências. Aos 20 anos, o atacante Caio Matheus deve trocar o Tricolor e vestir a camisa do Coritiba na próxima temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.

A negociação encaminha para um empréstimo de uma temporada, mas o atleta tem vínculo com o São Paulo até dezembro de 2025, o que indica uma saída em definitivo da equipe tricolor. O jogador já está em Curitiba para realizar exames médicos e finalizar os detalhes da negociação antes do anúncio oficial.

No Coxa, atuará ao lado de Rafinha, experiente lateral que também deixou o Tricolor e foi repatriado pelo clube paranaense que o revelou.

Caio Matheus foi destaque na base do São Paulo e está no clube desde 2011. (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

Caio Matheus, ou "Caiobinha", é um nome já conhecido pela torcida são-paulina, que acompanhou sua evolução nas categorias de base e iniciar seus passos no time profissional. O atacante está em Cotia desde 2011 e teve seu momento de destaque em 2022, quando integrou o elenco profissional Tricolor e disputou jogos importantes, como o duelo contra o Ayacucho, na Copa Sul-Americana. Nesta partida fez o gol da vitória do São Paulo.

O bom momento o levou à Seleção Brasileira sub-20, quando foi convocado para disputar jogos com a Amarelinha. Porém, foi justamente nos jogos defendendo a Seleção que sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho, problema que o obrigou a passar por uma cirurgia e o afastou dos gramados por quase um ano.

Ao se recuperar da lesão, voltou a atuar pelo sub-20, mas não rendeu como antes. Seguiu incorporando o elenco da categoria e neste ano foi campeão da Copa Do Brasil. No total, disputou 41 jogos e marcou quatro gols, além de cinco assistências.

Ainda não há uma definição sobre como Caio Matheus será utilizado, mas em fevereiro o atacante completa 21 anos e não terá mais idade para atuar na base.

O Coritiba disputará neste ano o estadual, Brasileirão Série B e Copa do Brasil. A equipe se tornou SAF em junho de 2023 e tem como objetivo retornar ao primeiro escalão do futebol brasileiro.

