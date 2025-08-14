São Paulo surpreende e negocia pela volta de Rafael Tolói

O São Paulo tem uma grande notícia nesta quinta-feira (14) e está negociando pela volta de Rafael Tolói. A informação foi adiantada pelo "Globo Esporte" e confirmada pelo Lance!.

Ao que tudo indica, as partes estão negociando. Aso 34 anos, Rafael Tolói está livre no mercado desde o final do dia 30 de junho, após dez temporadas na Itália. A reportagem apurou que o Tricolor tinha interesse em repatriar o zagueiro há algum tempo, mas as bases salariais ainda não estavam condizentes com a realidade do clube.

Zagueiro, a posição é vista como prioridade pelo São Paulo. Após o fim do empréstimo do Ruan e a lesão de Arboleda, o Tricolor entende que precisa olhar com atenção para a posição.

O time não teria condições de trazer alguém que não estivesse livre no mercado ou chegasse por empréstimo. No caso de Tolói, chega livre. Se fechar com o São Paulo, a tendência é que feche um acordo até o final de 2026.

Tolói vestiu a camisa do São Paulo de 2012 a 2015. O zagueiro é visto como um jogador experiente e pode acertar os próximos detalhes em breve. O atleta chegou a abrir algumas conversas com times de fora e da Arábia, mas nada foi acertado.

Tolói defendeu o Atalanta por dez temporadas e estava livre desde junho (Foto:Divulgação/Atalanta)

Rafael Tolói jogou com Lucas Moura

Rafael Tolói jogou com Lucas Moura em sua primeira passagem pelo São Paulo. Inclusive, a dupla esteve presente na conquista da Copa Sul-Americana de 2012. Em 2015, quando deixou o Tricolor, se transferiu para o Atalanta, onde foi campeão de competições como a Liga Europa.

Além de um zagueiro, o São Paulo também procura um lateral-direito e um meia.