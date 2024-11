Autor de dois gols nos últimos três jogos, o atacante André Silva passou a ganhar mais minutos em campo com o São Paulo nesta reta final de Brasileirão. O centroavante de 27 anos foi o escolhido para entrar no lugar de Calleri no confronto contra o Athletico-PR no MorumBis e marcou o gol da vitória tricolor. No sábado, foi titular pelo segundo jogo seguido após lesão muscular do argentino e empatou a partida contra o Atlético-MG.

A boa fase vivida pelo jogador pode gerar rum cenário pouco visto pelos são-paulinos ao longo nos últimos anos, que é Jonathan Calleri com uma concorrência mais acirrada na posição de "homem-gol" do São Paulo na temporada.

Com os dois gols marcados, André alcançou a marca de oito tentos na temporada em 40 jogos disputados. Apesar de não serem números tão altos, o atacante mostra uma evolução desde que chegou ao futebol brasileiro, que é mais competitivo que o português, e já foi elogiado por companheiros de time e pelo treinador.

André Silva, jogador do São Paulo, comemora seu gol durante partida contra o Athletico-PR pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Marco Miatelo/AGIF

Zubeldía reforçou o esforço do atacante ao longo da temporada e afirmou que a titularidade dada a ele é uma premiação pelo trabalho desenvolvido desde que chegou à equipe.

- Os dois [André e Calleri] são muito importantes e estou contente pelos dois. Quando precisei do André, ele jogou bem. Trabalha muito bem. Não é fácil ser reserva de um jogador tão importante para o clube como o Jonathan [Calleri]. Eu falei com ele sobre isso, que ele tem bons resultados porque ele treina bem, está sempre positivo, e isso premia o jogador - explicou o técnico.

André faz pelo São Paulo sua primeira temporada no futebol profissional do Brasil. Após construir carreira no futebol português, se destacou nas duas últimas temporadas no país quando defendeu o Arouca e o Vitória SC, até chamar a atenção do Tricolor e acertar sua vinda para o país.

Mesmo com a boa fase, Zubeldía pontuou a importância de fazer uma avaliação minuciosa sobre o setor de ataque para 2025, indicando que o Sã Paulo pode ir atrás de nomes que ofereçam variações táticas complementares ao que o elenco tem hoje.

Atacante também marcou contra o Cobresal pela Libertadores 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

- Vamos ter que trabalhar para ter essa variação de centroavante. As temporadas são longas, então se queremos ganhar uma copa ou ter um Brasileirão competitivo, e estamos tendo um Brasileirão bem competitivo neste ano, isso nos obriga a ter atletas para diferentes situações que apareçam - finalizou.

A boa fase de André Silva pode não tirar completamente a titularidade do centroavante argentino, que visto como um ídolo no clube, mas passa a dar uma sensação de concorrência que antes era pouco vista e oferece ao treinador a possibilidade de revezar ao longo do apertado calendário brasileiro sem perder tanta qualidade de um para o outro.

Contra o Grêmio, no próximo domingo (1), Calleri já deve estar à disposição do treinador argentino. Com a semana livre de treinos, Zubeldía poderá observar e testar desempenho da dupla para o confronto.