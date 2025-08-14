São Paulo define estratégia para o gol após saída de Jandrei

O Juventude anunciou, nesta quarta-feira (13), a contratação de Jandrei. Com isso, o goleiro deixa oficialmente de fazer parte dos planos do São Paulo.

Rafael segue como titular absoluto e um dos destaques da equipe. Segundo apuração do Lance!, o Tricolor já tem seu planejamento definido para a posição: não pretende buscar reforços no mercado neste momento.

A ideia é apostar em soluções internas, aproveitando atletas formados em Cotia. Entre as opções, o jovem goleiro Young desponta como principal candidato para assumir a função de reserva imediato de Rafael. Ou seja, no momento, em partidas nas quais Rafael estiver preservado ou precisar de substituição, Young será opção.

Com mais de 1,90m de altura, a Cria de Cotia foi promovido ainda pelo técnico Hernán Crespo no início de 2021. Atualmente, o jogador tem contrato com o Tricolor até o final de 2026.

Além de Young, o São Paulo também terá Leandro como opção para terceira goleiro. No caso de Leandro, também revelado em Cotia, tem contrato até o dia 31 de dezembro e está livre para assinar um pré-contrato com outro time. O Lance! apurou que Leandro treina com os profissionais desde o ano passado.

O jogador já integra a equipe de Alex de Souza e atua com a camisa do clube desde 2019. Desde seus primeiros momentos, já se mostrou bastante "adiantado". Aos 15 anos, fazia parte do sub-17.

São Paulo tem prioridades definidas no mercado da bola

O São Paulo tem suas prioridades no mercado definida. Tendo em vista as opções "caseiras", um goleiro não entra na conta.

No momento, o foco máximo é na vinda de um zagueiro. Sem Ruan e com a lesão de Arboleda, o entendimento da cúpula tricolor é que com o esquema de Hernán Crespo, ter mais uma opção de defensor é essencial.

Além disso, o Tricolorr também olha para um lateral-direito e para uma peça no meio de campo.