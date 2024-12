Luciano faz post nas redes sociais e cita futuro no São Paulo

Artilheiro e um dos principais nomes do São Paulo em 2024, o atacante Luciano terminou a temporada no Brasileirão deixando dúvidas sobre sua permanência no Tricolor para o próximo ano. Na última entrevista dada na saída de campo no jogo contra o Juventude, o camisa 10 afirmou que não sabia se seguiria na equipe. Nesta segunda-feira (30), o atleta fez um post nas redes sociais citando seu futuro no clube.

No Instagram, através dos stories, Luciano compartilhou uma publicação feita pelo zagueiro e companheiro de clube Alan Franco, que mencionava o atacante.

- Saudades, fera - escreveu o zagueiro argentino, que também foi peça-chave na equipe de Luis Zubeldía ao longo das competições.

Ao repostar a foto da dupla, Luciano indicou que deve seguir no São Paulo, mesmo após algumas sondagens de equipes do Brasil e do exterior.

- Saudades, irmão, já já estamos de volta - postou o atacante em sua conta do Instagram.

Ao longo das últimas semanas, o nome de Luciano foi envolvido em sondagens de clubes brasileiros e do exterior. Segundo apuração do Lance!, no começo de dezembro, equipes da Arábia Saudita, México e Catar consultaram a situação do atleta, que tem contrato até 2026 com o São Paulo.

A diretoria do clube se posiciona de forma firme ao falar sobre a transferência de Luciano para dentro do futebol nacional. O clube entende que não é uma alternativa negociar Luciano com um concorrente nas competições disputadas no país.

Porém, uma transferência para o exterior dependeria da proposta que chegasse ao Tricolor. Apesar dos rumores, a declaração do atleta pode indicar uma permanência na equipe para o próximo ano. E a continuidade do atleta tem o aval de Luis Zubeldía.

— A direção sabe o que eu penso de Luciano, o Luciano sabe o que eu penso dele. O Luciano ficar não é condicionante para vir outro jogador ou não — falou o treinador do São Paulo.

Em 2024, Luciano balançou as redes 18 vezes e foi o artilheiro da equipe. No recorte dos últimos três anos, apenas Calleri marcou mais gols que o atacante na equipe tricolor.