Joia da base do São Paulo é titular na Seleção Sub-20 e entra na mira para a Copa

O lateral-direito Igor Felisberto, visto como uma das promessas do São Paulo, está entre os convocados da Seleção Sub-20. O jogador foi titular nos dois amistosos disputados, contra o Paraguai. Nos dois jogos, a Seleção venceu - um por 2 a 0 e um por 2 a 1.

Felisberto falou sobre a oportunidade e está na mira pensando na Copa do Mundo Sub-20, que acontece entre setembro e outubro deste ano.

- Foi uma semana intensa de treinos e com dois bons jogos da equipe, e com certeza plantei mais uma semente para realizar esse sonho. Agradeço a confiança do professor Ramon e toda comissão, e saio desse período com a satisfação de dever cumprido - disse Felisberto.

Em janeiro, foi convocado para o Sul-Americano Sub-20, mas acabou cortado após sofrer uma lesão no tornozelo durante a preparação na Granja Comary. Recuperado, seguiu sendo observado pela comissão técnica e manteve presença constante nas listas da CBF, algo que já acontecia desde o Sub-17.

Felisberto tem contrato com o São Paulo até 2029 (Foto: Divulgação)

Felisberto tem multa rescisória milionária no São Paulo

Natural de Içara (SC), começou no futsal e chegou ao São Paulo aos 11 anos. Desde cedo apontado como um dos principais talentos da posição no país, integrou o time sub-20 campeão da Copa do Brasil em 2024 e da Copinha em 2025. O potencial rendeu, em maio, a renovação de contrato até março de 2029, com multa rescisória fixada em 80 milhões de euros.

- Vestir a camisa da Seleção Brasileira é sempre uma honra. Me senti bastante à vontade em campo nesses dois jogos, que foram importantes para ganhar ritmo e mostrar meu trabalho novamente. Agora é seguir firme para buscar a vaga na convocação final e poder voltar a ajudar a Seleção - destacou.