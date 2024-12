A estreia do São Paulo na Copinha será no dia 4 de janeiro, em duelo diante do Serra Branca, da Paraíba. A partida marca o início de uma caminhada que tem como o objetivo a taça da principal competição do base do país. A chance do Tricolor retomar o topo. Para isso, conta com nomes de destaque em seu elenco e que fizeram uma boa temporada em 2024. O ano terminou com título da Copa do Brasil da categoria e deixa um ar promissor para o próximo ano.

O grande destaque da equipe comandada por Allan Barcellos, técnico que está à frente da equipe desde maio de 2024, é o setor de ataque. O sub-20 do Tricolor marcou 170 gols em 61 jogos na temporada, uma média de mais de 2,7 por partida. E dois nomes são responsáveis por boa parte dessas bolas na rede. Ryan Francisco e Lucas Ferreira marcaram, juntos, 33,5% dos gols da equipe durante a temporada.

Lucas Ferreira, atacante e joia da base do São Paulo. (Foto: CBF/Divulgação)

Ryan ainda deixou 11 assistências, enquanto Ferreira deu oito passes para gol. A dupla, aliás, foi chamada para sua primeira convocação pelo elenco profissional na última rodada do Brasileirão diante do Botafogo. No Nilton Santos, Ryan Francisco atuou nos minutos finais do jogo, enquanto Lucas ficou no banco de reservas.

A dupla será novamente formada na Copinha 2025 e já demonstra ter como objetivo colocar o São Paulo entre os favoritos ao título da competição. Ryan leva consigo, além do objetivo coletivo, metas pessoais para a competição. Entre elas, ser artilheiro do campeonato.

- O objetivo é ser campeão, que é o mais importante para mim e todo o grupo, ter chance de chegar no profissional e ser artilheiro. [...] A estreia [no time principal] foi a realização de um sonho meu e da minha família, acho que volto com uma experiência, mas aqui na base todos nós seguimos aprendendo bastante - reforçou o centroavante.

Ryan Francisco, atacante e artilheiro da base do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Talentos no meio

Não é só o ataque que tem nomes promissores no time do São Paulo. O setor de meio-campo também foi fundamental para dar ao Tricolor um rumo positivo na temporada 2024 e que quer ser repetido neste próximo ano. Matheus Alves carrega a camisa 10 e atua como meia mais ofensivo, responsável por armar no terceiro terço do campo e tem como característica o chute de fora da área.

Na final da Copa Do Brasil, quando o São Paulo virou em cima do Palmeiras e foi campeão com um 3 x 2 no placar, Alves foi um dos principais nomes do time e foi influente como peça de transição entre defesa e ataque. Foram 14 gols e oito assistências em 42 jogos no ano.

Ao lado dele, Hugo, carrega a faixa de capitão e é um dos mais experientes do elenco da Copinha. O jogador foi adquirido em definitivo pelo Tricolor junto ao Ska Brasil em dezembro deste ano e disputará sua última competição de base pelo clube. Foram R$ 400 mil investidos por 80% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 20% permaneceram com ele e seu staff.

O jogador é visto pela diretoria como um nome que está próximo do estágio de "pronto" par atuar no elenco profissional. Em um time que ainda não tem nomes definidos com status de titulares indiscutíveis, Hugo pode chegar ao time principal após a Copinha como uma opção viável, de fato, para Luis Zubeldía.

Henrique Carmo estreou pelo profissional do São Paulo contra o Vitória no Brasileirão. (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc)

Defesa e nomes do profissional

A defesa do Tricolor ainda tem atletas que podem despontar positivamente na defesa. No gol, João Pedro fez boa temporada e é o nome titular da meta são-paulina. O lateral Maik é um dos nomes que fará sua estreia na competição e foi titular nas campanhas do título da Copa do Brasil e no vice do Paulistão da categoria. Além do defensor, outros 12 nomes serão estreantes na Copinha em 2025.

Porém, além dos nomes estreantes, existem alguns atletas que já são convocados com frequência para o time principal estão à disposição de Allan Barcellos na disputa da competição de base. O atacante Henrique Carmo, que teve seu contrato renovado recentemente com uma multa estipulada em pouco mais de R$ 400 milhões, se junta ao volante Negrucci como os atletas que já jogaram pelo profissional e estarão na copa sub-20.