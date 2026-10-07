Calleri faz desabafo após derrota do São Paulo para o Cruzeiro

O atacante Calleri desabafou após a derrota do São Paulo para o Cruzeiro por 2 a 0. O camisa 9 destacou as baixas do time, mas revelou que a equipe não aplicou o que está sendo feito nos treinos.

- A gente está com muitas baixas. Estamos sentindo. Nos primeiros minutos, foi um bom jogo. Não tenho muito para falar. Temos que melhorar o que foi hoje. Fomos abaixo do que a gente treina - disse Calleri em entrevista pós-jogo.

continua após a publicidade

O Tricolor vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. Ainda com 36 pontos, está na 11ª colocação da tabela. No final de semana, enfrenta o Vitória em casa.

Cruzeiro x São Paulo, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja como foi a derrota do São Paulo

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 0 na quarta-feira (7), em partida realizada no Mineirão válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Zé Lucas.

continua após a publicidade

Logo nos primeiros minutos, Bruno Rodrigues levou perigo ao gol de Coronel. Aos seis, Wendel respondeu após saída de bola errada do Cruzeiro, mas Otávio fez boa defesa. No Mineirão, após o susto, o Cruzeiro se organizou, invadiu a área adversária e levou perigo com seu camisa 9 novamente, em cabeceio pela esquerda.

Aos 28 minutos, Coronel fez grande defesa quando Kaio Jorge escapou em velocidade e chutou no canto esquerdo. Quando o São Paulo passou a ter seus momentos na partida, uma revelação foi decisiva. Felipe Morais fez ótima jogada pelo meio, passou para Matheus Pereira, que encontrou Kaio Jorge para abrir o placar. Instantes depois, ele teve a chance de marcar, mas o goleiro tricolor fez milagre.

continua após a publicidade

A resposta do São Paulo veio com Artur, de fora da área no segundo tempo, mas Otávio apareceu bem e fez a defesa. Aos 26 minutos da etapa final, William lançou Kaio Jorge, que quase marcou um golaço, encobrindo o goleiro, mas a bola passou ao lado da trave. Artur respondeu em jogada individual, mas errou o alvo.





