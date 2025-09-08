O Santos passou por uma reformulação no setor defensivo, envolvendo contratações, saídas e retornos de jogadores, entre eles Zé Ivaldo, que estava afastado das partidas e retornou no duelo contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileirão, na estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Antes da chegada do treinador argentino, Zé Ivaldo vinha treinando em horários alternativos ao do grupo principal, para evitar o cumprimento da cláusula contratual que obriga o clube a comprá-lo em definitivo caso participe de 60% dos jogos na temporada.

Com a negociação da saída de Gil, o baixo rendimento de Luisão e a lesão de João Basso, Vojvoda recebeu o aval da diretoria do Santos para utilizar o defensor, como fez no empate em 0 a 0 contra o Fluminense, partida em que Zé Ivaldo teve boa atuação.

— Estamos com Luisão, Luan Peres e Ananias, que neste momento estão treinando com a gente e Zé Ivaldo. Não tínhamos em quantidade. Um jogador como o Zé Ivaldo, que tem experiência em Série A, bom jogo aéreo, boa velocidade. Eu sei o que acontece, eu averiguei, mas eu falei com ele. O jogador tem que render, o torcedor exige isso. O treinador exige que renda no treinamento e se rende bem na partida, vai ter a possibilidade como todo mundo. Acho que fez uma boa partida e jogadores que rendem nos treinos e nos jogos, terão oportunidades comigo. Não é segredo. Há momentos e momentos de jogadores, optei pelo Zé Ivaldo e isso não quer dizer que deixei Luisão ou alguém de lado. Pensei pelo momento do time, que precisamos de jogador com certa experiência na zaga — disse Vojvoda.

Juan Pablo Vojvoda devolveu espaço de Zé Ivaldo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Mudanças no setor

Nas próximas semanas, o Santos não contará mais com o zagueiro Gil, que oficializou sua rescisão com o clube. Por outro lado, João Basso se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e pode ser novidade em breve.

A maior “ameaça” a Zé Ivaldo, entretanto, vem das recentes contratações do clube. O Santos anunciou Adonis Frías, de 27 anos, que veio do futebol mexicano, e Alexis Duarte, de 25, que atuava na Rússia.

Adonis Uriel Frías nasceu em Florencio Varela, na Argentina, e iniciou sua carreira no Defensa y Justicia, onde conquistou a Copa Sul-Americana em 2020 e a Recopa Sul-Americana em 2021. No seu país natal, também jogou pelo Los Andes antes de viver sua primeira experiência internacional, no León, seu último clube.

Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, Alexis Duarte também representa a seleção paraguaia desde as categorias de base. Ele se apresenta ao Santos após a Data Fifa, enquanto disputa as Eliminatórias Sul-Americanas. Pelo Cerro Porteño, o defensor conquistou o Campeonato Paraguaio Apertura em 2020 e Clausura em 2021. Desde 2023, vivia sua primeira experiência internacional na Rússia.

A expectativa é que a dupla ganhe espaço no Santos nos próximos jogos. Alexis Duarte, por estar com a seleção paraguaia, pode demorar um pouco mais para se integrar aos treinos do clube. Assim, não seria surpresa se Zé Ivaldo começasse entre os titulares no confronto contra o Atlético-MG, no dia 14 de setembro, fora de casa, pelo Brasileiro.

Zé Ivaldo pelo Santos

Zé Ivaldo começou a temporada como titular, mas perdeu espaço ao longo do ano e viu João Basso assumir a posição na defesa. O Santos, inclusive, já comunicou ao Cruzeiro que não pretende mais utilizar o jogador e aceita liberá-lo antes do fim do empréstimo.

Com a camisa do Santos, Zé Ivaldo disputou 27 jogos, sendo 25 como titular. Marcou 1 gol, teve média de 1,1 desarmes, 0,9 interceptações, 4,4 cortes, 0,4 dribles sofridos, 68% de eficiência nos duelos aéreos, 1,2 faltas cometidas e 0,4 cartões amarelos por jogo. Sua nota média no Sofascore foi 6,88.

Cabe destacar que, além dos jogos oficiais mencionados, Zé Ivaldo participou de três amistosos contra Coritiba, Desportiva Ferroviária e RB Leipzig, marcando um gol na partida contra a equipe paranaense.