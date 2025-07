No primeiro jogo de Neymar após renovação, Santos vence a Desportiva Ferroviária

Com Neymar entre os titulares, o Santos venceu nesta quinta-feira (10) a Desportiva Ferroviária por 3 a 1, no Espírito Santo, em Cariacica.

O Alvinegro Praiano entrou em campo depois de quase um mês, com o camisa 10 atuando apenas no primeiro tempo, com o time considerado titular.

Neymar abriu o marcador com um gol de pênalti sofrido por Souza. Guilherme ampliou o placar para o Peixe, e Mariano descontou para o adversário. Diego Pituca fechou a conta para o Alvinegro, com assistência do estreante Igor Vinícius.

No segundo tempo, o técnico Cléber Xavier trocou todo o time para dar rodagem aos jogadores. Também promoveu a entrada de Robinho Jr..

Este foi o terceiro amistoso do Peixe na temporada. Antes, tinha enfrentado o Coritiba e o RB Leipzig.

O goleiro Diógenes foi o único jogador que não foi utilizado pelo técnico Cléber Xavier.

O amistoso terminou cinco minutos antes do previsto, já que muitas invasões de campo ocorreram, com os torcedores procurando Neymar no banco de reservas. O jogador teve de deixar o gramado acompanhado de seguranças.

Neymar abriu o placar para o Santos no amistoso contra a Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo.

Como foi o jogo?

O jogo atrasou por causa do trânsito que o ônibus do Santos enfrentou no entorno do estádio. A partida começou com vinte minutos de atraso. O Peixe começou o primeiro tempo com o time que o técnico Cléber Xavier julga ser o titular, visando o duelo contra o Flamengo. A primeira finalização foi de Barreal, que foi desarmado pela defesa. Guilherme enfiou a bola em boas condições para o argentino tentar abrir o placar.

Neymar começou o jogo no meio-campo, distribuindo a bola, e toda vez que corria em direção ao ataque era aplaudido pela torcida presente no Kleber José de Andrade. Aos 7 minutos, sofreu a primeira falta dura diante da equipe adversária, e o tempo fechou entre os dois times, com cartão amarelo para Alex Galo.

Aos 14 minutos, o Menino da Vila Deivid Washington abriu o placar após receber um lindo passe de Rincón, livre de marcação na grande área, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos 17 minutos, Neymar tentou controlar os ânimos do Peixe, que reclamava de faltas duras no jogo amistoso. Foi dos pés dele que o Santos conseguiu mostrar superioridade para abrir o placar, de pênalti sofrido por Souza após cobrança rasteira pelo lado esquerdo. Ele deslocou o goleiro Camillato e marcou o primeiro gol após a renovação.

Aos 29, Escobar participa de uma jogada com Neymar e Guilherme, mas um novo impedimento é marcado. No lance seguinte, o camisa 11 consegue marcar após sobra de Neymar, que recebeu de Deivid Washington. Guilherme bateu cruzado dentro da grande área, livre de marcação. A jogada começou com João Basso e Escobar, na defesa.

As últimas chances de gol na primeira etapa ocorreram com Souza, que quase marcou após passe de Neymar pelo lado esquerdo da grande área, e com o camisa 10 cobrando uma falta perigosa de fora da área.

Neymar afirmou em entrevista ao SporTV, no intervalo da partida, que o jogo foi importante para avaliar o ritmo dos jogadores, que estavam sem entrar em campo desde o dia 13 de junho.

No segundo tempo, os jogadores considerados reservas entraram em ação, e Cléber Xavier trocou o time todo, promovendo a estreia do lateral-direito Igor Vinícius.

Aos 19 minutos, a Desportiva Ferroviária descontou com Mariano, cabeceando uma bola após cobrança de escanteio.

O Santos ainda teve uma boa chance aos 24 minutos com Tiquinho Soares, que obrigou Pezão a fazer uma boa defesa.

Diego Pituca fechou a vitória santista com um gol que contou com assistência do estreante Igor Vinícius, que já está no BID da CBF, e também de Robinho Jr.

O Santos entra em campo pelo Campeonato Brasileiro somente na próxima quarta-feira (16), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).

Escalações:

ESCALAÇÃO DESPORTIVA FERROVIÁRIA (Técnico: Rodrigo César)

Camilatto (Gabriel Pezão); Arlen (Chrismar), Lucas Barboza (Neto), Pedro Botelho e Gabriel (Rosiel); Mariano (Knupp), Alex Galo (Gustavo Cristo) e João Paulo (Christopher); Vitinho (Cássio Santos), Vinícius Baiano e João Guilherme (Weslen).

ESCALAÇÃO SANTOS NO PRIMEIRO TEMPO (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Tomás Rincón e Neymar; Guilherme, Deivid Washington e Barreal.

ESCALAÇÃO DO SANTOS NO SEGUNDO TEMPO

João Paulo; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Gil (Luisão) e Vinícius Lira; João Schmidt, Diego Pituca, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Tiquinho Soares (Luca Meirelles) e Padula (Robinho Jr.)

Confira as informações do jogo entre Santos x Desportiva Ferroviária:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 1 DESPORTIVA FERROVIÁRIA

VITÓRIA CUP - AMISTOSO

📆 Data e horário: quinta-feira (10), às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

🥅 Gols: Neymar (1ºT/19'), Guilherme (1ºT/30') e Diego Pituca (2ºT/29') - Santos e Mariano (2ºT/19') - Desportiva Ferroviária

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Wesley Silva dos Santos (ES)

🚩 Assistentes: Douglas da Silva Moreira (ES) e Felix Figueiredo Ribeiro (ES)

🖥️ VAR: Não há.