Os 20 reforços do Santos em 2025: destaques, decepções e quem ainda pode evoluir
Santos contratou 20 reforços nesta temporada; três já deixaram o clube
O Santos encerrou a temporada conseguindo escapar da zona de rebaixamento e, de quebra, ainda garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana. O sorteio da fase de grupos da competição continental será realizado no dia 18 de dezembro, no Paraguai.
Nesta temporada, o Peixe contratou 20 reforços, e três deixaram o clube antes do fim do contrato: Léo Godoy, Gabriel Veron e Deivid Washington.
O Alvinegro Praiano ainda não contratou nenhum reforço para a próxima temporada e mantém os pés no chão devido à dificuldade financeira, além da expectativa pela permanência de Neymar até a Copa do Mundo do ano que vem.
A primeira baixa deverá ser Guilherme, que será negociado com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, por cerca de R$ 11 milhões. O jogador está de férias em Orlando, também nos Estados Unidos, e deve definir os detalhes do acordo verbal em breve.
Tiquinho tem o segundo maior salário do elenco, recebendo cerca de R$ 1,5 milhão. No entanto, não rendeu conforme o esperado, terminando a temporada como reserva. O atacante chegou a receber sondagens do Coritiba, campeão da Série B.
Alguns jogadores, como Igor Vinícius e Willian Arão, tiveram uma crescente na reta final da temporada, apesar de terem chegado no meio do ano. Ambos são constantemente elogiados pela postura no vestiário e pelo papel de motivadores do elenco no dia a dia.
Outros foram oportunidades de mercado, como o franco-argelino Billal Brahimi, que até o momento só acumulou minutos em campo no duelo contra o Red Bull Bragantino, realizado no dia 28 de setembro, em Bragança Paulista.
Reforços:
Reforço: Zé Ivaldo
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Cruzeiro
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025
Reforço: Luisão
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 21 anos
Data do anúncio: 11 de janeiro
Último clube: Novorizontino
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)
O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.
Reforço: Thaciano
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 30 anos
Data do anúncio: 13 de janeiro
Último clube: Bahia
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Tiquinho Soares
Posicionamento: centroavante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 34 anos
Data do anúncio: 24 de janeiro
Último clube: Botafogo
Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027
Reforço: Neymar
Posicionamento: meia ou atacante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho
Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação
Reforço: Gabriel Veron (atacante)
O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.
Reforço: Álavro Barreal
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 6 de fevereiro
Último clube: FC Cincinnati (EUA)
Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra
Reforço: Benjamín Rollheiser
Posicionamento: meia-atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 24 anos
Data do anúncio: 12 de fevereiro
Último clube: Benfica (Portugal)
Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028
Reforço: Deivid Washington
O jogador foi anunciado no dia 20 de fevereiro deste ano, após a conquista do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. Ele assinou contrato de empréstimo junto ao Chelsea, da Inglaterra, e chegou ao Peixe com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra. No entanto, em setembro, o clube inglês pediu a devolução do atleta.
Reforço: Zé Rafael
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 26 de feveireiro
Último clube: Palmeiras
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027
Reforço: Igor Vinicius
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: São Paulo
Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028
Reforço: Willian Arão
Posicionamento: volante
Nacionalidade: brasileiro
Idade: 33 anos
Data do anúncio: 1 de julho
Último clube: Panathinaikos (Grécia)
Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026
Reforço: Gustavo Caballero
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 23 anos
Data do anúncio: 24 de julho
Último clube: Nacional (PAR)
Contrato: até julho de 2029
Reforço: Mayke
Posicionamento: lateral-direito
Nacionalidade: brasileira
Idade: 32 anos
Data do anúncio: 30 de julho
Último clube: Palmeiras
Contrato: até o fim de 2027
Reforço: Victor Hugo
Posicionamento: meio-campo
Nacionalidade: brasileira
Idade: 21 anos
Data do anúncio: -
Último clube: Flamengo
Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026
Reforço: Lautaro Díaz
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: argentino
Idade: 28 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: Independiente del Valle
Contrato: (empréstimo) até o 31 de julho de 2026
Reforço: Alexis Duarte
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: paraguaio
Idade: 25 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: Spartak Moscou (RUS)
Contrato: até setembro de 2029
Reforço: Adonis Frías
Posicionamento: zagueiro
Nacionalidade: argentino
Idade: 27 anos
Data do anúncio: 2 de setembro
Último clube: León (MEX)
Contrato: até 31 de dezembro de 2028
Reforço: Billal Brahimi
Posicionamento: atacante
Nacionalidade: franco-argelino
Idade: 25 anos
Data do anúncio: 24 de setembro
Último clube: Nice (FRA)
Contrato: dezembro de 2026
