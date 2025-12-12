Os 20 reforços do Santos em 2025: destaques, decepções e quem ainda pode evoluir

O Santos encerrou a temporada conseguindo escapar da zona de rebaixamento e, de quebra, ainda garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana. O sorteio da fase de grupos da competição continental será realizado no dia 18 de dezembro, no Paraguai.

Nesta temporada, o Peixe contratou 20 reforços, e três deixaram o clube antes do fim do contrato: Léo Godoy, Gabriel Veron e Deivid Washington.

O Alvinegro Praiano ainda não contratou nenhum reforço para a próxima temporada e mantém os pés no chão devido à dificuldade financeira, além da expectativa pela permanência de Neymar até a Copa do Mundo do ano que vem.

A primeira baixa deverá ser Guilherme, que será negociado com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, por cerca de R$ 11 milhões. O jogador está de férias em Orlando, também nos Estados Unidos, e deve definir os detalhes do acordo verbal em breve.

Tiquinho tem o segundo maior salário do elenco, recebendo cerca de R$ 1,5 milhão. No entanto, não rendeu conforme o esperado, terminando a temporada como reserva. O atacante chegou a receber sondagens do Coritiba, campeão da Série B.

Alguns jogadores, como Igor Vinícius e Willian Arão, tiveram uma crescente na reta final da temporada, apesar de terem chegado no meio do ano. Ambos são constantemente elogiados pela postura no vestiário e pelo papel de motivadores do elenco no dia a dia.

Outros foram oportunidades de mercado, como o franco-argelino Billal Brahimi, que até o momento só acumulou minutos em campo no duelo contra o Red Bull Bragantino, realizado no dia 28 de setembro, em Bragança Paulista.

Reforços:

Reforço: Zé Ivaldo

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Cruzeiro

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Luisão

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Novorizontino

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)

O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 30 anos

Data do anúncio: 13 de janeiro

Último clube: Bahia

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares

Posicionamento: centroavante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 34 anos

Data do anúncio: 24 de janeiro

Último clube: Botafogo

Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar

Posicionamento: meia ou atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho

Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)

O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 6 de fevereiro

Último clube: FC Cincinnati (EUA)

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 12 de fevereiro

Último clube: Benfica (Portugal)

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington

O jogador foi anunciado no dia 20 de fevereiro deste ano, após a conquista do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. Ele assinou contrato de empréstimo junto ao Chelsea, da Inglaterra, e chegou ao Peixe com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra. No entanto, em setembro, o clube inglês pediu a devolução do atleta.



Reforço: Zé Rafael

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 26 de feveireiro

Último clube: Palmeiras

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: São Paulo

Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: Panathinaikos (Grécia)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 23 anos

Data do anúncio: 24 de julho

Último clube: Nacional (PAR)

Contrato: até julho de 2029

Reforço: Mayke

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileira

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 30 de julho

Último clube: Palmeiras

Contrato: até o fim de 2027

Reforço: Victor Hugo

Posicionamento: meio-campo

Nacionalidade: brasileira

Idade: 21 anos

Data do anúncio: -

Último clube: Flamengo

Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026

Reforço: Lautaro Díaz

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: Independiente del Valle

Contrato: (empréstimo) até o 31 de julho de 2026

Reforço: Alexis Duarte

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 25 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: Spartak Moscou (RUS)

Contrato: até setembro de 2029

Reforço: Adonis Frías

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: argentino

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: León (MEX)

Contrato: até 31 de dezembro de 2028

Reforço: Billal Brahimi

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: franco-argelino

Idade: 25 anos

Data do anúncio: 24 de setembro

Último clube: Nice (FRA)

Contrato: dezembro de 2026