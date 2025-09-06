O Santos oficializou a criação do setor de Player Care no departamento de futebol profissional, com o objetivo de oferecer suporte a novos atletas e seus familiares na adaptação à cidade e à rotina do clube. A iniciativa vai além da chegada dos profissionais, promovendo ações diárias de integração entre jogadores, familiares e a estrutura do Alvinegro Praiano.

Entre as principais funções do Player Care estão a recepção de atletas, conferência de documentação, auxílio com acomodação e moradia, apresentação da história do clube, organização de eventos de aproximação, apoio na operação de jogos em casa e atendimento contínuo às famílias.

O setor é comandado por Thayana Oliveira, que já atuava no clube. Ela detalhou como o trabalho do Player Care pode impactar positivamente o desempenho dentro de campo, ao oferecer suporte emocional e logístico aos atletas e seus entornos.

— O Player Care, em conjunto com outros departamentos do clube, visa ajudar no desempenho do atleta, cuidando das eventuais necessidades que ele possa ter extra campo. O trabalho tem como finalidade ajudar no bem estar do atleta desde sua chegada ao Clube até cuidados do dia a dia, com a família, sendo um facilitador na adaptação do atleta ao ambiente de trabalho e na cidade onde vai residir. O objetivo é proporcionar tranquilidade para que o atleta foque no que realmente importa: seu desempenho esportivo — declarou Thayana.

Recém chegado ao Santos, o meio campista Victor Hugo foi apresentado oficialmente em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (5), na Vila Belmiro. Antes disso, acompanhado de sua esposa e seu filho recém nascido, fez uma visita pelo estádio, com passagem pelo Memorial das Conquistas, onde conheceu mais da gloriosa história do Alvinegro Praiano.

— Achei legal demais estar chegando e já conhecendo toda a história do Clube, ter um setor dedicado a essa recepção é importante, muito legal pros jogadores que estão chegando agora. Acho que fomos super bem recebidos e tenho certeza teremos uma história linda pra construir pra frente — contou o novo camisa 29 do Peixe.

A esposa de Victor Hugo, Maysa Telles, complementou a fala do marido elogiando a recepção do clube desde os primeiros contatos. Ela destacou o carinho com o recém nascido filho do casal, Liam, que já recebeu uniforme completo do Peixe para acompanhar a apresentação do pai.

— Chegamos aqui e fomos muito bem recepcionados por todos da equipe. Principalmente pra mim, que sou esposa do Victor Hugo, já tivemos esse apoio da Thayana, que veio, falou que para o que a gente precisasse, ela estaria ali. Foi muito lindo conhecer toda essa história do clube onde chegamos, todos os grandes jogadores que passaram por aqui, e nós já até recebemos o uniforme, nosso bebê já está usando e estamos muito felizes por ter chegado ao Santos — disse Maysa.