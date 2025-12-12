Athletico pretende manter Patrick e aguarda condições do Santos

O Athletico pretende manter o meio-campista Patrick para a próxima temporada. O jogador tem contrato de empréstimo até o final do ano e não será aproveitado pelo Santos.

Patrick possui acordo com o Peixe até o fim de 2026 e não está nos planos do técnico Vojvoda. Pelo Santos, o meio-campista fez apenas 11 jogos, sendo 10 em 2024 e um neste ano, com uma assistência.

Contudo, por ter investido 1 milhão de dólares (R$ 5,1 milhões, na cotação da época) junto ao Atlético-MG, a diretoria santista tenta uma compensação financeira para liberá-lo em definitivo. O Furacão quer novo empréstimo, mas não descarta comprá-lo por uma quantia baixa.

Em 2025, Patrick disputou 41 jogos, sendo titular em 28 deles, com duas assistências e nenhum gol no Athletico. Ele foi 'homem de confiança' do técnico Odair Hellmann, principalmente na campanha de recuperação para conquistar o acesso na Série B. O comandante atleticano feito esforço para o clube mantê-lo.

Carreira de Patrick

Criado e revelado pelo Operário-PR, Patrick estreou profissionalmente em 2011. Ele passou por Marcílio Dias, Caxias e Comercial-SP até se firmar no Goiás, em 2015, sendo bicampeão goiano.

Após duas temporadas e meia, o jogador teve uma passagem pelo Sport e jogou no Internacional de 2018 a 2021, com 26 gols e 16 assistências. Depois, jogou 55 vezes pelo São Paulo, que pagou R$ 3,2 milhões por 30% dos direitos econômicos - fez nove gols e deu oito passes decisivos em 2022.

No ano seguinte, foi vendido ao Atlético-MG por R$ 8 milhões por 80% dos direitos econômicos. No Galo, foi bicampeão mineiro, fez 48 partidas, com um gol e duas assistências, até chegar ao Santos.

Patrick fez apenas 11 jogos pelo Santos, entre 2024 e 2025. Foto: Raul Baretta/Santos

Athletico mira volantes no mercado

Próximo de anunciar Jadson, ex-Juventude, o Athletico tem outros nomes na mira para o setor: Bruno Gomes, do Internacional, Otávio, do Fluminense, o argentino naturalizado paraguaio Andrés Cubas, do Vancouver Whitecaps, do Canadá, e o boliviano Gabriel Villamíl, da LDU, do Equador.

Na posição, o técnico Odair Hellmann conta com Felipinho, Élan Ricardo, Raul, Zapelli, João Cruz e Dudu, além do recém-contratado Alejandro García. A direção ainda avalia se algum deles será emprestado ou vendido - veja o balanço.

De olho em 2026, o Furacão iniciará os treinos online em 24 de dezembro e marcou a reapresentação no CT do Caju para 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada. O time sub-20 jogará o Campeonato Paranaense com alguns jogadores do time principal, enquanto o Athletico estreia no Brasileirão em 28 de janeiro.