O Coritiba procurou o atacante Tiquinho Soares, do Santos, para próxima temporada. O jogador de 34 anos, que completa 35 em janeiro, não está nos planos do Peixe.

A diretoria alviverde fez uma consulta ao staff de Tiquinho Soares, que tem contrato com o Santos até o fim de 2027. O jogador se mostrou aberto para a saída, mas a questão financeira é empecilho.

O centroavante tem o segundo maior salário do elenco santista, próximo de R$ 1,5 milhão por mês, atrás apenas de Neymar. O Coxa avisou que só abriria negociação se o Peixe pagasse a maior parte do vencimento do atleta.

A cúpula do Santos gostaria de vendê-lo, mas sabe que a possibilidade é remota e que vai precisar, no mínimo, bancar 40% do salário do atleta para ter mercado. Tanto Tiquinho Soares quanto o clube concordam que o caminho mais viável é o empréstimo para 2026.

Por outro lado, o ataque é prioridade no Alto da Glória após marcar 39 gols em 38 jogos na campanha do título da Série B. A ideia é trazer dois atletas para a função de centroavante.

Artilheiro do clube no ano, com 10 gols, Dellatorre acertou com o Vila Nova, enquanto Gustavo Coutinho não renovou. Rodrigo Rodrigues, outra alternativa, se recupera de lesão e volta no fim do primeiro semestre de 2026.

Tiquinho Soares no Santos

Contratado em janeiro, Tiquinho Soares fez sete gols e deu quatro assistências em 40 jogos. Ele foi titular em 23 oportunidades, sendo 13 no Brasileirão.

O atacante perdeu espaço com a chegada do técnico Vojvoda, que passou a alternar Lautaro Díaz, Thaciano e Robinho Júnior no setor, junto com Neymar e Guilherme. Ele comandou o Peixe em 18 rodadas da Série A e ajudou a escapar do rebaixamento, com vaga na Sul-Americana do ano que vem.

Já Tiquinho Soares vinha de três boas temporadas pelo Botafogo, quando fez 44 gols e deu 17 assistências em 121 partidas. Ele foi campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado.

Coritiba tem um reforço confirmado

Ativo no mercado, o Coritiba tem um reforço confirmado: o atacante Pedro Rocha, do Remo. Ele foi artilheiro da Série B, com 15 gols.

Além de Tiquinho Soares, a diretoria alviverde tem interesse em dois jogadores que caíram na Série A: o lateral-direito Tinga, do Fortaleza, e o zagueiro Willian Machado, do Ceará. Já o volante Willian Oliveira, do Vitória, deve ser confirmado na próxima semana.

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.