Com a mudança na comissão técnica do Santos, o zagueiro Zé Ivaldo deve voltar a ganhar espaço no elenco. Nesta sexta-feira (22), véspera da viagem da equipe para a Bahia, o defensor treinou novamente com os companheiros e pode ser novidade nas próximas partidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Nas últimas semanas, Zé Ivaldo vinha trabalhando em horários alternativos ao do grupo principal para evitar o cumprimento da cláusula contratual que obriga o clube a comprá-lo em definitivo caso participe de 60% dos jogos na temporada.

Agora, com a reformulação no sistema defensivo promovida pela nova comissão técnica, a tendência é que o zagueiro tenha continuidade nas atividades. Vale destacar que ele perdeu a camisa 2 para Mayke, contratado recentemente.

continua após a publicidade

Outro nome em pauta é o de Gil. O Santos negocia a rescisão de contrato com o experiente defensor. Contratado para dar suporte ao processo de reconstrução do clube após o retorno à elite do futebol brasileiro, Gil alternou bons e maus momentos desde a sua chegada ao CT Rei Pelé. Reintegrado ao elenco após a pausa para o Mundial, chegou a ser utilizado novamente, mas não conseguiu se firmar de maneira consistente.

Zé Ivaldo perdeu espaço no Santos, mas voltou aos treinos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Zé Ivaldo pelo Santos

Zé Ivaldo começou a temporada como titular, mas perdeu espaço ao longo do ano e viu João Basso assumir a posição na defesa. O Santos, inclusive, já comunicou ao Cruzeiro que não pretende mais utilizar o jogador e aceita liberá-lo antes do fim do empréstimo.

continua após a publicidade

Com a camisa do Santos, Zé Ivaldo disputou 26 jogos, sendo 24 como titular. Marcou 1 gol, teve média de 1,2 desarmes, 0,8 interceptações, 4,4 cortes, 0,4 dribles sofridos, 60% de eficiência nos duelos, 1,2 faltas cometidas e 0,4 cartões amarelos por jogo. Sua nota média no Sofascore foi 6.86.

Pelo Cruzeiro, Zé Ivaldo somou 83 partidas, 78 delas como titular. No período, anotou 5 gols, contribuiu com 3 assistências e registrou média de 1,4 desarmes, 1 interceptação, 2,5 cortes e 0,7 dribles sofridos por jogo. Teve 55% de aproveitamento nos duelos, cometeu 1,3 faltas por partida e acumulou 30 cartões amarelos, com média de 0,4 por jogo.