Santos prega 'pés no chão' para contratações visando temporada com calendário recheado
Peixe flertou contra o rebaixamento até a última rodada do Brasileirão
Com o fim do Campeonato Brasileiro, o Santos já começa a traçar seus planos para a próxima temporada, que terá, além do Brasileirão, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Paulista. O estadual está marcado para começar no segundo fim de semana de 2026.
O diretor executivo Alexandre Mattos conversou com a imprensa após a vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão. Ele adiantou que o time precisa ser mais eficaz para evitar cenários como o deste ano, quando brigou contra o rebaixamento.
— O campeonato começa no dia 11 e o final de ano a gente nem vê passando. Uma estreia aqui, e três dias depois pegamos o Palmeiras, no Allianz Parque. Não tem nem como fazer nada drástico. O Santos tem uma base que acreditamos ser melhor do que o resultado produzido. Em vários jogos vimos o Santos jogando bem e poderíamos ter saído com o resultado. Temos que fazer como nos últimos jogos: sermos eficazes jogando bem e trazer a pontuação. Com calma vamos pontuar algumas coisas, mas nada drástico. A torcida sabe que não temos dinheiro a rodo e temos que ter pé no chão. Temos que aproveitar algumas oportunidades de mercado — disse.
Neymar:
A prioridade no Santos é definir o futuro de Neymar, que tem contrato até o final desta temporada. O Peixe busca a segunda renovação com o atleta, que deve permanecer até a disputa da Copa do Mundo do ano que vem. O camisa 10 sabe que o início da temporada será decisivo para a convocação da Data Fifa de março.
Alexandre Mattos demonstrou otimismo em contar com o jogador, que vai operar o menisco do joelho esquerdo após ter atuado no sacrifício ainda nesta temporada.
— O Neymar tem opções de mercado e também financeiras. Ele está feliz, com a família e o pai, que acompanhou alguns treinos. Não vejo sentido em uma saída. Acho que é uma situação menos preocupante financeiramente pelo que ele construiu, mas, claro, todo profissional deve ser reconhecido. A preocupação é entender a felicidade. Vamos com muita calma - explicou o dirigente.
O balanço da temporada:
O Santos flertou com a zona de rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, teve uma eliminação precoce na Copa do Brasil, na terceira fase, para o CRB, e também foi eliminado na semifinal do Paulistão, com a ausência de Neymar após a primeira lesão da temporada — a primeira de quatro que viriam até o final do ano.
— Muito aquém do que o Santos quer. Não vamos fazer nada drástico. A ideia é tentar ser assertivo, entender que às vezes as coisas não dão certo. As pessoas necessitam de um imediatismo muito forte. Vimos o Adonis mais adaptado. O Duarte ainda nem jogou. O Arão sofreu no início. O Igor foi muito criticado e há outros que ainda não deram certo, mas temos convicção de que podem nos ajudar. Vimos o Thaciano se recuperar. Ele nunca deixou de treinar — disse Alexandre Mattos.
O Santos se apresenta presencialmente no dia 2 de janeiro. No entanto, os atletas começam um acompanhamento online a partir dessa data.
