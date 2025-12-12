Neymar curte férias ao lado de Bruna Biancardi e amigos
Casal está em viagem aos Estados Unidos
- Matéria
- Mais Notícias
Com o fim do Campeonato Brasileiro, o jogador Neymar, do Santos, curte período de férias ao lado da companheira Bruna Biancardi e amigos. Por meio de postagens nas redes sociais, a influenciadora divulgou imagens da viagem a Miami, nos Estados Unidos. A estadia conta com registros de passeios, compras e experiências gastronômicas.
➡️ Dublador revela 'briga' entre Coutinho e Thiago Silva em Vasco x Fluminense
Em uma das publicações nas plataformas digitais, Biancardi escreveu: "Momentos em Miami", documentando diversos aspectos de sua permanência na cidade da Flórida. Os registros mostram o casal acompanhado de amigos. Os com destaque são: Chris Guedes, amigo e parceiro de negócios de Neymar, e o jogador Nenê.
As imagens compartilhadas pela influenciadora revelam que o grupo está aproveitando para conhecer pontos turísticos, realizar compras e experimentar a gastronomia local. Os amigos também participaram de uma noitada juntos, conforme mostram as fotos publicadas.
Durante a estadia em Miami, Biancardi mantém contato com a filha Mavie através de videochamadas. A criança não está presente na viagem, como mostra uma das fotos publicadas pela influenciadora.
O grupo está hospedado na cidade conhecida por suas praias, vida noturna e opções de compras. Não há informações sobre a duração da estadia ou possíveis próximos destinos do casal e seus amigos.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Veja fotos da viagem de Neymar com Bruna Biancardi e amigos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias