Santos atualiza a situação dos jogadores no Departamento Médico

O Santos informou nesta quinta-feira (31) que o atacante Guilherme e o volante Willian Arão iniciaram a transição física para o gramado.

O artilheiro do time na temporada se lesionou no dia 23 de julho, na derrota por 2 a 1 para o Internacional.

Na ocasião, o camisa 11 deixou o gramado aos 15 minutos de jogo, depois de ser substituído por Barreal. Ele saiu mancando, com a mão no tornozelo, depois de dura entrada do adversário.

Após exames, foi constatada uma lesão corto-contusal. Ele não participou do empate por 2 a 2 diante do Sport, na Ilha do Retiro, no último sábado (26).

Guilherme é o artilheiro do Santos na temporada com 13 gols. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O volante Willian Arão foi um dos quatro reforços que o clube trouxe nesta janela de intertemporada. Além dele, os laterais Igor Vinicius e Mayke, e o atacante paraguaio Gustavo Caballero também foram anunciados.

O ex-jogador do Flamengo já tinha afirmado na entrevista de apresentação que precisava aprimorar a forma física depois de um período de férias. Ele jogou alguns minutos na vitória do Peixe diante do Flamengo por 1 a 0 na retomada do Campeonato Brasileiro.

Arão também ficou de fora do empate contra o Sport por causa de um quadro de edema muscular na região da panturrilha direita.

Desfalque?

O zagueiro João Basso deve ser uma baixa importante para o duelo diante do Juventude, já que ele sentiu dores na coxa esquerda no treino da última quarta-feira (30).

O atleta passou por exames nesta quinta e teve constatada uma lesão no músculo adutor esquerdo. Ele já iniciou o tratamento no Departamento Médico.

O Santos entra em campo na próxima segunda-feira (4), contra o Juventude, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.